Algérie: Hattab - Appel à une gestion rationnelle des infrastructures sportives et démet le directeur de l'OPOW

Bouira — Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Mohamed Hattab, a appelé, mardi à Bouira, à rationnaliser la gestion participative des infrastructures sportives au profit des jeunes, avant de mettre fin aux fonctions du directeur de l'Office du parc olympique de la wilaya (OPOW), Fouad Daba, pour mauvaise gestion.

M. Hattab a mis fin aux fonctions du directeur de l'OPOW pour mauvaise gestion des structures de sports au niveau local suite à des plaintes et rapports, déposés par certains responsables de clubs locaux, qui accusent M. Daba de "corruption et de mauvaise gestion".

La décision d'écarter le directeur de l'Office a été communiquée verbalement par le ministre, qui visitait les travaux de réalisation des sous-gradins du complexe sportif Rabah Bitat. et ce suite aux plaintes et rapports déposés par certains responsables de clubs locaux, qui accusent le directeur de l'OPOW de corruption et de mauvaise gestion.

A ce propos, Mohamed Hattab s'est dit être "au courant de ce qui se passe au niveau des stades ici à Bouira". Les responsables du stade, a-t-il dit non sans emportement, "perçoivent de l'argent pour permettre aux jeunes de pratiquer du sport, c'est inadmissible".

Au cours de sa visite, M. Hattab a été interpellé à maintes reprises par les jeunes sportifs de la ville de Bouira pour lui demander de mettre fin à ce genre de comportements qui compromettent l'avenir du sport dans leur wilaya.

"Nous avons besoins de gens responsables pouvant adopter notre démarche consistant à rationnaliser une gestion participative des infrastructures sportives au profit des jeunes», a insisté le ministre dans un point de presse tenu en marge de sa visite à Bouira, où il a inspecté et inauguré quelques structures sportives.

Le stade Rabah Bitat de la ville de Bouira est fermé depuis plus de dix ans à cause des travaux de réhabilitation et de réalisation de quelque 5000 places supplémentaires, dont les travaux accusent du retard, selon les détails recueillis sur place.