Cote d'Ivoire: Daloa - Les étudiants de l'UJLoG invités à demeurer des modèles de réussite

L'Université Jean Lourougnon Guédé ( UJLoG) de Daloa en collaboration avec le Centre Régional des Œuvres Universitaires (CROU) de Daloa a organisé, le vendredi 30 novembre dernier, la première édition de la journée de l'excellence 2018 .

Au cours de cette cérémonie, 107 étudiants de l'Université Jean Lourougnon Guédé ont été célébrés par l'ensemble de la communauté universitaire de Daloa.

Cela, en présence, des autorités administratives, des élus, des autorités coutumières, religieuses, des partenaires et de l'association des parents des étudiants. Ces lauréats nationaux et internationaux ont reçu, des ordinateurs portables, des tablettes, des clés USB et une somme allant de 30 000 à 50 000 FCFA.

Pour le directeur régional du CROU de Daloa, Issiaka Bamba, cette journée, est l'occasion d'encourager les étudiants et les inciter à emprunter la voie du succès et de la persévérance.

Pour sa part, la présidente de l'UJLoG de Daloa, Tidou Abiba Sanogo a rappelé que la direction de l'UJLoG et du CROU de Daloa ont décidé de faire du mérite et de l'excellence, leur credo à l'Université Jean Lourougnon Guédé. " nous avons commencé à instaurer dans les maquettes, des cours sur le changement de la personnalité », a-t-elle dit.

Affirmant qu'aujourd'hui, l'UJLoG de Daloa regorge des étudiants talentueux, travailleurs et très excellents, elle a lancé un appel à la mobilisation des collègues enseignants-chercheurs et tous les acteurs de la communauté universitaire » pour qu'ensemble main dans la main, nous instaurons la qualité à l'Université. »

Rappelant que le défi qui se pose aux systèmes universitaires est celui de la recherche de l'excellence afin d'injecter dans la société des étudiants de qualité, elle-même (société) plongée dans une dynamique de changement, le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le docteur Dion Yodé Simplice a félicité les dirigeants universitaires de Daloa pour l'institution et l'organisation d'une journée de l'excellence qui vise à amener les étudiants à se réapproprier les valeurs du travail bien fait, de l'effort, du mérite.

Il a également félicité les lauréats et les a exhortés à être et à demeurer des modèles de réussite. " Je vous encourage à repousser, chaque jour, vos limites afin de construire votre avenir dans le sérieux et l'abnégation.", a-t-il lancé.