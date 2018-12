Congo-Kinshasa: Pour des élections démocratiques en RDC - Olenghankoy et Leila Zerrougui font le point !

Le Président du Conseil National de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre (CNSA), Joseph Olenghankoy Mukundji, a pris langue, le mardi 4 décembre 2018, avec la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies en RDC, Madame Leila Zerrougui.

Cette dernière, reçue en audience dans les installations du CNSA, situées à la lisière de la Gombe, a saisi cette occasion pour échanger sur l'évolution du processus électoral, surtout en cette période marquée par la campagne électorale. Tenez ! Les deux personnalités ont accordé leurs violons, pour faire état de la mise en œuvre effective de l'Accord du 31 décembre 2016, conclu sous l'égide de la CENCO.

Depuis que le CNSA dispose les prérogatives légales, permettant son fonctionnement et son organisation, cette institution en charge du suivi de l'accord de la saint sylvestre, ensemble avec ses dirigeants, n'ont jamais cessé de consulter les acteurs politiques, sociaux et religieux de la RD. Congo. Cela, en perspective des bonnes élections cette année. Ce faisant, dans le but de scruter à la loupe la mise en œuvre effective dudit compromis du 31 décembre 2016, Joseph Olenghankoy a reçu cette fois-ci, en audience, la Responsable de la Monusco. Objectif principal, avoir un aperçu sur l'évolution du processus électoral. Au sortir de cette discussion qui a duré près de deux heures du temps, Leila Zerrougui a livré l'économie générale de cette entrevue. « C'était une rencontre normale, car le CNSA est l'organe désigné pour faire le suivi de la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016. Nous sommes les Nations Unies, dans le cadre de notre mandat nous sommes aussi chargés d'appuyer cette mise en œuvre du processus», a-t-elle signifié d'entrée de jeu.

Pour la Responsable de la Monusco, ce rendez-vous a été fructueux entre ces deux institutions. A cet effet, elle n'a pas manqué de féliciter le travail réalisé par le CNSA, chapeauté par Joseph Olenghankoy Mukundji. Dans son élan, elle a fait le vœu à l'endroit de cet organe désigné de faire le suivi de l'Accord, de conjuguer tant d'efforts, surtout en cette période secouée par la campagne électorale. «Nous entamons la deuxième semaine de campagne électorale, et venir faire le point, discuter, échanger, voire comment on peut travailler ensemble pour renforcer le processus démocratique », a insisté Leila Zerrougui. Cela, avant de renchérir : « Pour le moment, nous nous félicitons du déroulement, nonobstant quelques incidents. Il y a une présence qui se prépare. Aujourd'hui, j'ai appris que Tshisekedi et Kamerhe sont à l'Est à Goma, pour la campagne, l'équipe de Fayulu m'a informé que leurs engins ont été autorisés à atterrir à N'djili, ce sont des signaux positifs».

En gros, faudrait-il noter que Madame Leila Zerrougui, a appelé le FCC et l'Opposition congolaise de fumer le calumet de la paix et de mener leur campagne électorale dans le strict respect de la démocratie, et que le CNSA puisse s'assurer que les élections s'effectuent avec l'adhésion de tous.