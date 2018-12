Congo-Kinshasa: Elevé au rang d'Ambassadeur de la paix - Le Pasteur Thierry Djonga appelle à la quête d'une paix durable dans la société

Le salon Noah d'Africana Palace a servi de cadre à la tenue de la soirée culturelle sur la paix, lundi 3 décembre dernier. Il était question de décerner le Prix d'Excellence pour la paix à cinq ministres de Dieu. Parmi ces derniers, le Pasteur Thierry Djonga.

Cet homme de Dieu a donc été élevé au rang d'ambassadeur de la paix à travers le monde, par la maison Tshoms Production, en collaboration avec le Ministère de la Culture et des Arts et de la Chancellerie des Ordres Nationaux. "Je nous exhorte donc, nous les religieux, d'être tolérants et de pratiquer la paix les uns avec les autres. Particulièrement nous qui sommes aujourd'hui élevés au rang d'Ambassadeur pour la paix à travers le monde et à qui ce prix vient d'être remis. Je nous exhorte à concentrer nos efforts à la recherche de la paix, une paix durable dans notre société", a lâché, de manière exhortative, le Pasteur Thierry Djonga de l'Eglise Plein Evangile "La Nouvelle Jérusalem".

Rien ne pouvait obstruer la gaité sur le visage de l'assistance. En présence de la famille biologique et religieuse sur le lieu, les cris de joie étaient réellement au rendez-vous.

A cette occasion, le Pasteur Thierry Djonga était vêtu d'une écharpe d'Ambassadeur et doté d'une carte qui vaut son nouveau rang. Aussi, un prix d'Excellence de la paix lui a été décerné.

Pour sa part, un seul message : la paix en République Démocratique du Congo et dans le monde.

Pax

"Parler de la paix est un devoir pour chaque être humain partageant la même planète que les autres, surtout en cette période électorale où les congolais ont besoin de la paix. La paix entre les religions, la paix entre les partis politiques ", a-t-il martelé.

Il lance, cependant, un appel à la continuité de la recherche de la paix, tout en inspirant les autres. "Mes chers frères et sœurs, nous sommes la génération devant continuer l'œuvre de la recherche de la paix que les autres ont commencée. Voilà pourquoi, je nous exhorte de manière à ce que si nos pères s'étaient battus, nous, faisons la paix. Inspirons nous des pères de l'indépendance qui avaient mis leurs différends de côté pour privilégier l'intérêt commun, l'indépendance... "

En bon artisan de paix, l'Ambassadeur Thierry Djonga appelle tous les congolais à éviter les troubles. "Nous sommes nés congolais, nous sommes frères et sœurs, nous avons une seule patrie et veillons à ce que rien ne vienne déranger cette paix. Evitons les troubles et les guerres car, elles n'engendrent que des conséquences néfastes".

Pour ce qui est du reste, ces récipiendaires recevront incessamment auprès de la Chancellerie des ordres nationaux, des médailles des ordres.