Maroc: Nouvelle édition du Festival international de danse expressive à Fès

La 11ème édition du Festival international de danse expressive se tiendra du 6 au 10 décembre à Fès, sous le thème "Illuminations". Une initiative de l'Association Babylon Cult Art, FESTIDANCE-11 verra la participation d'artistes et troupes chorégraphiques du Maroc, de Tunisie, d'Espagne, de France, d'Allemagne et de Russie, lesquels donneront des spectacles dans différents types de danse.

Pour cette édition, les organisateurs ont programmé une expo-danse intitulée "Lettres dansantes" du peintre-calligraphe marocain Hassan Saber, des spectacles chorégraphiques de danse contemporaine, de hip-hop, de street dance et du ballet, mais aussi des ateliers de danse en faveur des jeunes talents.

Au menu figure aussi une table-ronde autour du thème "Quel avenir pour la chorégraphie au Maroc ?", une soirée consacrée aux jeunes danseurs sous l'intitulé "Tremplin vers le professionnalisme" et une projection du film "PINA" de Wim Wenders, en hommage à la chorégraphe allemande Pina Bausch.

A travers ce festival, ses initiateurs aspirent à contribuer à l'animation et l'enrichissement de la scène culturelle de la cité Idrisside, mais aussi à offrir une tribune permettant au public de découvrir l"'art de l'écriture corporelle".

Cet évènement se veut, de même, "un espace de rencontres, d'interaction artistique et d'échange entre les chorégraphes marocains et leurs homologues étrangers, et une opportunité pour se pencher sur les moyens susceptibles de mettre en valeur et de développer les danses traditionnelles".

Outre son aspect festif, cette manifestation cherche à franchir un nouveau palier, dans sa quête d'une documentation assez riche de l'activité chorégraphique dans tous ses aspects, selon l'association organisatrice. Cette 11ème édition sera marquée par l'annonce de la création d'une banque de données sur la danse expressive traditionnelle et contemporaine, en vue d'aider les professionnels, les passionnés de danse et les adeptes de la culture corporelle à approfondir leurs connaissances et développer leurs recherches en la matière.