Angola: Plus de 200 étudiants angolais formés au Maroc depuis 1990

Rabat — Au moins deux cent étudiants angolais ont été formés dans différentes filières des universités du Maroc par le biais de l?Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) depuis 1990.

Cette information a été rendue publique par le directeur général de l'AMCI, l'ambassadeur Mohamed Methqal aux journalistes angolais de différents organes étatique et privé qui ont visité cette institution dans le cadre d'un voyage d'étude organisé par le ministère marocain des Affaires étrangères.

Ce responsable a fait savoir que 25 jeunes angolais bénéficiaient chaque année des bourses pour poursuivre leurs études dans les universités marocaines, réitérant que ce chiffre pourrait être revu à la hausse dans le cadre de la coopération bilatérale.

Près de 100 étudiants angolais sont inscrits au cours de cette année académique dans les différentes filières des universités marocaines, a-t-il précisé au cours de cet entretien aux journalistes angolais.

Il a encore souligné que la rencontre tenue à Abidjan en 2017 entre le Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président angolais, João Lourenço, lors du 5ème sommet Union Afrique-Union Européenne, avait donné une nouvelle impulsion aux relations bilatérales et de la coopération.

Outre la coopération académique, les deux pays souhaitent également établir des partenariats dans les domaines techniques et les projets de développement, a-t-il indiqué.

Cette année l'AMCI a accueilli 13 mille étudiants dont 11 mille sont originaires de 46 pays africains.

Pour l'intégration de nouveaux boursiers non francophones, l'AMCI dispose d'un centre international de langue qui leur permet de suivre une formation de 6 à 8 mois avant de rejoindre les universités marocaines.

En 2017, le centre international de langue avait accueilli au moins 622 étudiants 85% d'origine des pays africains lusophone et anglophone.

L'AMCI a aussi 20 programmes de formation à travers une dizaine de partenaires scientifiques pour former 300 stagiaires chaque année dans les domaines de la diplomatie, de la douane, de la justice, de l'eau, de l'électricité, de l'agriculture et du climat.

A cet effet, 5.000 cadres du secteur public de 30 pays bénéficiaires ont déjà fait des stages de formation de l'AMCI.

Depuis sa création en 1986, l'AMCI a formé 25.000 diplômés de 47 pays africains, dont 13.000 en sciences juridiques, économiques, humaines et sociales, 10.000 ingénieurs, scientifiques, spécialistes et techniciens et 2.000 médecins généralistes, spécialistes et professionnels de santé.

Cette Agence a comme principale mission de renforcer la coopération internationale du Royaume du Maroc avec une forte orientation pour la promotion de la coopération sud-sud.

L'AMCI travaille en étroite collaboration avec le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération dans la mise en œuvre des actions menées en partenariat avec les différents départements ministériels Marocains et les partenaires nationaux phares.

Dans le cadre de développement de la coopération entre le peuple, l'AMCI contribue à l'élargissement et au renforcement de la coopération culturelle, scientifique, économique et technique entre le Royaume du Maroc et les pays auxquels l'unissent des liens d'amitié et de coopération.