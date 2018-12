Congo-Brazzaville: Festival Bilili BD - Six pays et vingt auteurs invités à l'événement

Les organisateurs du festival international de la bande dessinée (BD) du Congo ont animé, le 4 décembre à l'Institut français du Congo (IFC), une conférence de presse, annonçant l'ouverture et la programmation détaillée de la rencontre ainsi que la présentation des invités.

La troisième édition qui se tient du 4 au 8 décembre à Brazzaville est organisée par Bilili DB et l'IFC sur le thème « Métissages graphiques ». Au total, six pays et vingt auteurs prennent part à cette activité parmi lesquels, la France, la République démocratique du Congo (RDC), le Cameroun, le Nigeria. Ayodele Elegba, Michel Jacquet, Leah Touitou, Tristan Thil, Catherine Coquery Vidrovitch et Vincent Bailly sont les auteurs qui ont travaillé sur la BD Congo 1905, le Rapport Brazza.

La co-organisatrice du festival Bilili, Elyon's, a fait savoir que « le festival Bilili BD essaie de mettre en lumière les auteurs locaux et internationaux, de créer des liens entre eux, de créer du réseautage. Tout le monde n'a pas de formation pour être auteur de bande dessinée mais tout le monde a forcément un talent à développer. L'intérêt du bilili BD c'est de ramener les ressources qui peuvent être ou semblent inaccessibles pour booster la qualité des productions des auteurs sur le territoire ».

Au programme, plusieurs activités sont prévues tout au long de ce festival. Il y aura des jeux vidéo; des rencontres littéraires; des conférences-débats; des rencontres auteurs et dédicaces d'ouvrages ainsi qu'un concert karaoké dessiné ; des projections cinématographiques ; coaching projets BD ; présentation de la Cité internationale de la BD d'Angoulême suivie des finales concours et remises de prix aux trois catégories enfants, ado- adultes (en BD, en cosplay et jeux vidéo).

Des expositions sont proposées au public à l'IFC et au Mémorial Pierre-Savorgnan- de Brazza, pour la présentation de l'adaptation en BD de Congo 1905, le Rapport Brazza.

Des stands avec différents noms des auteurs sont érigés dans le hall de l'IFC parmi lesquels Ayodele Elegba(Nigeria), Badik'Art ( Congo Brazzaville), Barly Baruti( Congo Kinshasa), Claye Edou ( Cameroun), Collectif Bulles africaines( RDC), Desy Park( Congo Brazzaville), Elyon's( Cameroun), Fnac ( Congo Brazzaville), Gbich ( Côte d'Ivoire), Kevin Boman( congo Brazzaville), Jarjille Editions( France), Mboa festival ( Cameroun), P4m Ch4n(France), Raphaël Mac ( congo Brazzaville), equipe » congo 1906, rapport Brazza » ( France), Yannos ( congo Brazzaville).

Rappelons que tous les ateliers master class sont gratuits.