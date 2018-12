Congo-Brazzaville: Théâtre - « Scrooge, un chant de Noël » à l'affiche en décembre

Pour clôturer l'année en beauté, le Théâtre à la carte offre un spectacle aux férus de l'art de Molière avec au programme trois représentations dans la ville océane.

Le 13 décembre, au restaurant Le Cercle, le 20 au Club Hippique et le 21 à l'Espace culturel Yaro, le public va vibrer avec les acteurs Roger Tsiampassi, Mak de Ardie, Paoline de Oliveira, Hardy Moungondo, Daraull de Précieux.

Dans une adaptation d'Alex Guenin et une mise en scène de Je'hf Biyeri, le Théâtre à la carte va jouer pendant un mois "Scrooge, un chant de Noël", une fable morale de Charles Dickens et Rodolphe qui met au centre Scrooge, un vieillard acariâtre, un vautour au cœur sec ignorant tout de l'humanité, qui reçoit le 24 décembre au soir la visite du fantôme de son défunt associé. Ce dernier lui fera vivre trois moments de sa vie, trois nuits de Noël, passée, présente et future, pour tenter de lui ouvrir les yeux et le coeur...

L'intrigue. Londres, un 24 décembre 18... Toute la ville s'apprête à fêter Noël... sauf Ebenezer Scrooge, un prêteur sur gages connu pour son avarice et son coeur de pierre. Le vieil homme tyrannise Bob, son employé, méprise son neveu et ignore la misère qui l'environne.

Mais pour Scrooge, cette nuit de Noël ne ressemblera à aucune autre. Le fantôme de Marley, son ancien associé mort sept ans plus tôt, vient le visiter. Condamné à errer jusqu'à la fin des temps pour expier son avarice et sa dureté de coeur, Marley le prévient :

- Si tu continues comme ça, Ebenezer, c'est aussi l'enfer qui t'attend !

Scrooge et le fantôme de Marley vont alors passer cette nuit de Noël à errer dans la ville, vont se replonger dans le passé d'Ebenezer et se projeter dans les années à venir. Effaré, Scrooge réalise que s'il n'aime personne, personne ne l'aime non plus et que nul ne le regrettera.

À son réveil, Scrooge ne sait plus s'il a ou non rêvé. Ce qu'il sait, en revanche, c'est qu'il doit changer de vie ! Et vite !