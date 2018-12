Ile Maurice: IBA - Ce repaire pour les nominés politiques ?

Depuis que l'Independent Broadcasting Authority (IBA) a octroyé deux nouvelles licences radio à deux proches de «lakwizinn», son indépendance est remise en question. En effet, d'aucuns se demandent si l'organisme ne serait pas un repaire des nominés politiques.

Selon un ancien membre du comité de direction, l'institution opérait différemment à l'époque. «Le board devait rester indépendant à chaque décision prise. Les premiers permis des radios étaient délivrés dans la transparence totale. Le Public Hearing avait eu lieu au Sir Harilall Vaghjee Hall, que les médias avaient largement couvert.»

Du coup, les trois radios généralistes qui avaient émergé sont : Radio One, Radio Plus et Top FM. Fait notable, selon notre interlocuteur, c'est que pour l'audition de Radio Plus, un membre du board de l'IBA s'était retiré à cause «de son association passée avec les deman- deurs de licence».

Sauf que l'IBA ne rime plus avec transparence. Le nouveau board est présidé par Me Logendra (Robin) Appaya, ancien conseil juridique du ministère du Logement et des terres. Celui-ci marié à l'avouée Anju Ghose, nièce de la speaker, Maya Hanoomanjee a également été Campaign Manager du Mouvement socialiste militant (MSM) dans la circonscription no 1, Port-Louis Ouest Grande-Rivière-Nord-Ouest, lors des législatives de 2014.

Robin Appaya a succédé à Youshreen Choomka, autre nominée politique. L'avocate avait quitté la présidence de l'IBA en 2016 pour en devenir la directrice. Ce qui a sus- cité une vive polémique. Elle était toujours la Chairperson de l'instance lorsqu'elle avait participé à un appel à candidatures lancé par Alentaris en 2016. C'est cependant un scandale sur ses services en tant que courtière qui l'a mise sur la touche. Elle a alors démissionné.

Autre nominé politique qui siège sur le board de l'IBA est Mahmad Aleem Bocus, Chairman de l'Information & Communication Technologies Authority. L'avocat est l'un des derniers protagonistes à avoir été entendus par les enquêteurs de la Task Force du Central Criminal Investigation Department avant l'interrogatoire under warning de Me Raouf Gulbul dans le sillage du financement de la campagne électorale pour les dernières législatives.

Me Mahmad Aleem Bocus a été désigné comme étant la personne qui a organisé la rencontre avec le maulana Haroon. Il avait déclaré à l'ancien juge Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs, lors des auditions de la commission d'enquête sur la drogue, que son rôle était d'assurer la liaison entre l'ancien candidat du MSM et le religieux. «Raouf Gulbul m'a demandé si je pouvais arranger une rencontre entre le maulana et lui», avait-il précisé.