Ile Maurice: Affaire Sunkai - L'avoué Rajendra Appajala récidive

Nouvelle arrestation dans l'affaire Sunkai. L'avoué Rajendra Appajala a été appréhendé par les limiers l'ICAC. Plus de cinq ans après avoir été arrêté par le CCID.

Il a été inculpé pour blanchiment d'argent. L'avoué Rajendra Appajala a été arrêté par l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) hier, dans l'affaire Sunkai. L'avoué, qui agissait comme représentant juridique de la compagnie dirigée par Bimla Ramloll, a comparu en cour de Rose-Hill, où une charge provisoire de blanchiment d'argent sous l'article 3 (1) b de la Financial Intelligence and Money Laundering Act a été logée contre lui. Il a retrouvé la liberté conditionnelle après avoir payé une caution de Rs 7 000.

Outre le fait que l'avoué Appajala est soupçonné d'avoir empoché des frais totalisant Rs 550 000 en 2013, selon les enquêteurs de l'ICAC, il était aussi au courant du statut et transactions douteuses de la compagnie depuis le dé- part. L'homme de loi avait écrit au régulateur, la Financial Services Commission, pour demander si la compagnie Sunkai opérait dans la légalité en tant qu'Investment Management Company.

Malgré les informations qu'il obtiendra selon lesquelles Sunkai n'était pas conforme aux yeux de la loi, il aurait, selon les éléments de l'enquête, aurait approché des clients pour qu'ils investissent dans la compagnie. Quatre personnes auraient été approchées par l'avoué. Il aurait dans la foulée accompagné ces clients au bureau de Sunkai. D'ailleurs, les officiers ont pu retrouver plusieurs documents et des formulaires entre autres, portant le sceau de l'avoué.

L'avoué Appajala a ainsi été rattrapé par son passé. Il avait déjà été arrêté en avril 2013 sous une charge provisoire de «conspiracy to carry out financial activity without license from FSC» (Financial Services Commission) dans le cadre de cette affaire. L'époux de Bimla Ramloll, Mohit Ramloll et un dénommé Kevin Ramsaran ont aussi été appréhendés par la commission anticorruption.

L'ancienne conseillère municipale de Quatre-Bornes, qui était à la tête de l'entreprise Sunkai, continue à défrayer la chronique cinq ans après avoir escroqué des centaines de clients à travers un système de Ponzi, avec des investissements d'un montant total de quelque Rs 900 millions. Bimla Ramloll, dite «Madam Kaba», a été arrêtée une première fois le 29 mars 2013 et s'est engagée en Cour suprême, en juillet dernier à rembourser les 900 clients floués, parmi lesquels se trouvent des retraités ayant investi leur «lump sum». Suite à cette assurance donnée devant le chef juge Kheshoe Parsad Matadeen, les 900 victimes qui sont représentées par un panel d'avocats, qui comprend Mes Neelkant Dulloo, Nawaze Dookhee, Neeven Mooneesamy, et Eassen Soobramanien devraient obtenir chacune une somme de Rs 3 000, représentant les frais de la cour pour loger leurs plaintes respectives.

La prochaine étape de cette bataille juridique est de loger une motion devant le juge en référé pour le dégel de Rs 475 millions. L'affaire Sunkai a éclaté en mars 2013. La fraude commise à partir de ce Ponzi Scheme est estimée à Rs 768 millions.