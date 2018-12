Algérie: La gouvernance, jalon important dans la coopération algéro-chinoise

Alger — Le vice-ministre, vice-président de l'Académie nationale chinoise de la gouvernance (CNAG), Zhen Zhanmin, a qualifié mardi à Alger la tenue du Forum international sur le renforcement des capacités de gouvernance de "jalon important" dans la coopération algéro-chinoise.

Intervenant à l'ouverture de ce Forum, organisé par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire en partenariat avec la CNAG, M. Zhen a indiqué que cette rencontre constitue un "jalon important" dans la coopération algéro-chinoise et intervient pour "consolider davantage les relations bilatérales, marquées par le sceau de l'excellence dans divers domaines".

Dans le même sens, il a estimé que la tenue de ce Forum est "impérative" dans le but d'"améliorer la gouvernance et échanger les expériences entre l'Algérie et la Chine".

A ce propos, il a évoqué l'expérience de la Chine dans l'élaboration des plans quinquennaux pour assurer la bonne gouvernance du pays, insistant sur la "parfaite connexion" entre le gouvernement et le parti communiste chinois.

Il a relevé que la gouvernance participe de "manière active" à la stabilité, mettant l'accent sur l'importance de la "planification globale" dans le développement des pays.

Le Forum international sur le Renforcement des capacités de gouvernance qui est organisé par le ministère de l'Intérieur des collectivités et de l'Aménagement du territoire et la CNAG, vise à bâtir un réseau mondial de partenariat, à identifier et explorer les prochaines étapes de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de partage de connaissances et de renforcement des capacités de gouvernance.