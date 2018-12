Algérie: Rencontre "Voix de femmes" - 6 groupes de chants féminins et des poétesses à Bechar

- La première édition de la rencontre artistique "Voix de femmes", sera animée du 9 au 12 du mois en cours avec la participation de six (6) groupes de musique et chants féminins, des poétesses et une artiste française, a-t-on appris auprès de la présidente de l'association "Kounouz" du patrimoine culturel à Bechar.

"Pour cette première édition, six (6) groupes de musique et de chants féminins issus des wilaya de Bechar, Tindouf, Adrar, El-Bayadh ainsi que l'artiste française Angela Motzko, prendront part à cette rencontre, qui s'inscrit au titre d'un concours à la préservation et la promotion du patrimoine culturel de la région du sud-ouest du pays", a précisé à l'APS Fadila Aouifi.

La programmation des représentations de ces femmes-artistes, qui auront lieu à la maison de la culture "Kadi Mohamed", vise à faire honneur aux voix féminines, notamment aux groupes "Azawane" de musique et chant Hassani (région de Tindouf), de chants religieux "Hadra" de Béni Ounif et "Zafanates" de Taghit (wilaya de Bechar), des chants et danse "Houbi" de l'association féminine "Oued Guir" d'Abadla (Bechar) et de genre musical et poétique "Goul" de la région de Laid Sidi Cheikh (wilaya d'El-Bayadh), et la troupe "Ahellil" au feminin de Timimoune (Adrar), précise Mme Aoufi dont l'association "Kounouz" qui active dans le domaine de la préservation et pérennisation du patrimoine matériel et immatériel de la wilaya de Bechar.

La clôture de ces représentations sera ponctuée par un Master-Class des artistes-femmes participantes qui entonneront l'une des plus célèbres chansons algériennes relevant du patrimoine culturel du pays, selon la présidente de "Kounouz".

Des récitals de poésie féminine dans tous les genres poétiques sont également prévus au programme de cette rencontre qui s'inscrit aussi au titre de la célébration du 58ème anniversaire des manifestations populaires du 11 décembre 1960, qui commémore une phase importante de la lutte du peuple algérien pour son indépendance.

A cette occasion, il prévu le 11 décembre courant, une marche des participantes en Haik (voile) jusqu'au carré des Martyrs à Bechar, et dont le départ est prévu à partir des locaux de l'organisation nationale des moudjahidines, selon Mme Aoufi.