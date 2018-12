Algérie: Le programme spatial national au centre de journées portes ouvertes à Alger

Alger — Le programme spatial national a été au centre de journées portes ouvertes mardi à Alger en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun.

Organisée par l'Agence spatiale nationale (ASAL) au niveau de la Bibliothèque nationale d'El Hamma, la manifestation de deux jours, qui a vu également la participation du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, s'inscrit dans le cadre de la valorisation et de la vulgarisation des réalisations de l'Algérie dans le domaine des technologies et des applications spatiales au service du développement durable.

Dans ce cadre, Mme Feraoun a, dans une allocution, rendu hommage à l'agence qui a réussi à mettre en avant le programme national spatial, avec le lancement, depuis 2002, de 5 satellites d'observation de la terre et du dernier en date (11 décembre 2017) Alcomsat-1, qui est un outil multi-missions ayant pour objectif le renforcement de la souveraineté nationale en matière de télécommunications, à travers la mise en place d'un réseau de transmissions approprié, performant et sécurisé.

Elle a relevé que, depuis 2002, le nombre de chercheurs et ingénieurs en techniques spatiales s'est multiplié par 6 pour atteindre 600 personnes, ce qui permet ainsi de jeter les bases d'une industrie spatiale nationale.

La ministre s'est réjouie également de voir le programme spatiale national 2006-2020 se concrétiser avec la mise en oeuvre de projets opérationnels d'applications spatiales contribuant au développement économiques et durable notamment dans les domaines de l'environnement et des risques majeurs, de l'agriculture, de l'urbanisme et les infrastructures de base, les transports, l'énergie, l'éducation et la santé.

Les Journées portes ouvertes sont destinés à un large public incluant les communautés scientifique et professionnelle. Elles visent, selon les organisateurs, à sensibiliser les participants sur l'apport de l'outil spatial dans la résolution des problématiques de développement économique durable national".

Plusieurs activités sont prévues dont la projection d'un documentaire sur les réalisations du programme spatial national et l'inauguration de l'exposition des produits, études et réalisations des entités opérationnelles de l'ASAL et des institutions partenaires.

Une démonstration de liaison VSAT par Alcomsat-1 entre la Bibliothèque nationale et le Centre d'exploitation de Bouchaoui a été effectuée avec succès.

En marge de cette manifestation scientifique, une photo de la Grande Mosquée d'Alger, prise par le satellite algérien Alsat-2, a été présentée lors de cette rencontre.

Par la même occasion, un hommage particulier a été rendu au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance à ses efforts en faveur du développement du programme satellitaire algérien.