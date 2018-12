Gabon: Tchibanga - Echange entre un diplomate et les élèves de Nazaire Boulingui

Franklyn Makanga, diplomate de formation, a échangé avec les élèves du Lycée Général Nazaire Boulingui de Tchibanga. Il était question pour le diplomate, de partager son expérience en matière de relations internationales avec les apprenants de cet établissement de la capitale provinciale de la Nyanga.

Une initiative personnelle que le diplomate gabonais aux Nations-Unies a humblement salué pour sa réussite et qui a donné satisfaction au public venu assister aux échanges.

L'image du monde aujourd'hui ; les enjeux actuels, les nouveaux défis pour la Paix et la Sécurité mondiale ont été les sujets abordés au cour de la conférence animée par Franklyn Makanga. Apprenants et enseignants du Lycée Général Nazaire Boulingui ont échangé avec le diplomate de formation, Franklyn Makanga.

Fort de son expérience sur le plan diplomatique, il a partagé ses connaissances avec le corps enseignants et élèves les questions relatives aux relations internationales.

Le diplomate gabonais aux Nations-Unies estime, lors des échanges avec le public venu nombreux, que " dans la volonté de changer le monde, il est important d'impliquer la jeunesse. Car cette jeunesse va demain représenter le monde d'aujourd'hui"

Les élèves ont eu pour leur compte. Beaucoup parmi eux sortis de la conférence plus enrichis et plus armés." Ce genre d'initiative est louable. Il nous faut aussi des personnes de cette trompe pour venir nous entretenir afin que nous soyons cultivés et surtout motiver.

Il faut éduquer, enseigner et former par l'exemple. Je dois dire ma fierté d'avoir assisté à ces échanges qui ont énormément apporté quelque chose de nouveau et bénéfique en moi" fait savoir un élève de Terminale A1.

Les enseignants ont quant à eux, salué unanimement l'initiative. Ils conviennent que ces échanges ont été fructueux et ont permis aux uns et autres de bénéficier de quelque chose de nouveau." Ce genre d'initiative est à saluer.

L'honnêteté intellectuelle nous le recommande d'ailleurs. Cette initiative, je crois fermement, a éveillé la curiosité chez beaucoup de nos apprenants, qui dans doute aiment déjà la diplomatie et pourront y faire carrière", confesse humblement un enseignant de l'établissement.

Enseignants et élèves espèrent que d'autres conférences pourraient s'organiser pour le bien de tous. Ils comptent sur des hommes de culture, des sciences de venir partager leurs expériences au sein de leur lycée pour le bien de tous.