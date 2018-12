Sénégal/Togo: Ligue des champions CAF - Le Jaraaf renverse Koroki

L'équipe du Jaraaf de Dakar s'est qualifiée mardi au prochain tour de la Ligue africaine des champions en gagnant aux tirs au but (4-2) l'équipe du Koroki du Togo.

L'équipe du Koroki, poussée par son public a réussi à mettre le pied sur le ballon et a obligé le Jaraaf à rester dans son camp. Mais, cette pression n'a duré au maximum qu'une vingtaine de minutes.

Les "Blancs" du Jaraaf ont réussi par la suite à se créer beaucoup d'occasions par Alioune Tendeng qui écrase trop sa frappe à la 25-ème minute et par Assane Mbodj et El Hadj Kane qui ratent le cadre.

Benoît Toupane a aussi raté sa reprise. El Hadj Kane, quant à lui, se complique la tâche au moment où il doit reprendre l'offrande du capitaine Pape Paye qui a fini de mettre toute la défense togolaise dans le vent.

En deuxième période, l'équipe togolaise a eu du mal à suivre le rythme imposé par le Jaraaf. Mais, c'est justement contre le cours du jeu que les hôtes ont obtenu un coup franc.

La passe en retrait pour le capitaine Ousmane Fofana n'a laissé aucune chance à Pape Diatta Ndiaye à la 67-ème minute. De chasseur, le Jaraaf devient la cible de Koroki poussé par son public.

L'arbitre malien de la partie va siffler sur ce score de 1-0 qui met les deux équipes à égalité parfaite. Mais avant le coup de sifflet final, l'entraîneur du Jaraaf a joué son va-tout en faisant entrer son gardien remplaçant Cheikh Ndoye à la place de Pape Diatta Ndiaye dans les arrêts de jeu.

Un choix payant puisque le nouvel entrant a arrêté deux tirs au but, donnant l'opportunité à ses coéquipiers qui n'ont pas été adroits à s'en sortir sur le score de 4-2. "Ce n'est pas un hasard, on sait qu'il est fort sur les balles arrêtées et c'est une arme que nous avons utilisé pour passer ce tour", a expliqué Malick Daff

MALICK DAFF, ENTRAINEUR DU JARAAF : «NOUS DEVONS TRAVAILLER DAVANTAGE L'EFFICACITE OFFENSIVE»

L'entraineur du Jaraaf de Dakar, Malick Daff, s'est réjoui mardi de la qualification de son équipe pour le second tour de la Ligue africaine des champions, tout en soulignant la nécessité d'améliorer l'efficacité offensive de son équipe.

L'équipe dakaroise a obtenu son ticket pour le second tour de cette compétition africaine après avoir battu mardi à Lomé, Koroki du Togo aux tirs au but (4-2). L'équipe locale était sorti victorieuse de la rencontre (1-0) à l'issue des prolongations.

En match aller joué à Dakar, le Jaraaf avait déjà battu cette équipe sur le même score. "Nous n'avons pas le choix, nous devons continuer de travailler pour améliorer cette équipe parce qu'on gâche trop et ça ne pardonne pas dans le haut niveau", a réagi Daff, à l'issue de la rencontre.

Selon le technicien, le Jaraaf aurait pu plier les deux rencontres au regard du nombre importants d'occasions de but manquées. "A un certain moment, j'ai même voulu entrer sur le terrain parce que je n'aurais pas raté ces genres d'occasions", a-t-il expliqué non sans féliciter ses joueurs d'avoir supporté la pression des tirs au but.

L'entraîneur du Jaraaf, qui veut retenir la qualification au prochain tour, indique que le travail doit continuer "pour ses joueurs qui auront un adversaire de taille", notamment WAC de Casablanca, "une grande équipe africaine".

"Nous allons nous préparer sérieusement pour cette échéance en ayant à l'esprit qu'il n'est pas interdit de gagner contre ces clubs dotés d'importants moyens financiers", a-t-il fait savoir.