Sénégal: Vote du budget 2019 du ministère de la santé - Diouf Sarr «impuissant» face à la grève des syndicats

Le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a appelé les responsables de la plateforme And Geusseum en mouvement depuis plus d'un mois à surseoir à leur mot d'ordre et à rejoindre les structures de santé.

A l'Assemblée nationale hier, mardi, pour défendre son budget, le ministre a soutenu que les portes du dialogue n'ont jamais été fermées.

Toutefois, il a avancé que le point qui fait office de revendication reste le régime indemnitaire et le gouvernement est en train de traiter cette revendication mais de manière globale. «Le traitement sur le régime indemnitaire s'applique à tous les fonctionnaires.

Le gouvernement y travaille et on ne peut pas satisfaire les uns et les autres. Le traitement se fera de manière globale. Nous attendons les résultats », a déclaré le ministre Diouf Sarr, impuissant devant la revendication d'And Geusseum.

Les députés n'ont pas manqué de demander aux ministres de trouver des solutions car la population est en train de payer les pots cassés. « Dans plusieurs établissements de santé, les soins sont paralysés par la grève de And Geusseum.

Les différents programmes sont en arrêt et ce sont les populations qui souffrent. Il est tant d'ouvrir un dialogue avec les différents syndicalistes », a lancé un député.

Et l'honorable Toussaint Manga de se demander : « si le gouvernement n'est pas victime de son Pse du fait qu'il clame haut et fort que les caisses de l'Etat sont pleines ».

Le budget du ministère de la Santé et de l'action sociale pour l'année 2019 a connu une hausse de 17,33% en valeur relative. Voté à l'Assemblée nationale hier, mardi, il est passé de 169 milliards 487 millions 111 mille 320 F Cfa en 2018 à 198 milliards 856 millions 033 mille 250 f cfa en 2019.