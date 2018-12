Afrique du Sud: Abu Al-Bishr reçoit l'ambassadeur de l'Afrique du Sud

Le ministre d'État au ministère de l'Industrie et du Commerce, Abu Al-Bishr Abdul-Rahman a affirmé l'existence d'une volonté politique de renforcer et de réactiver les relations économiques et commerciales avec la République de l'Afrique du Sud.

C'était mardi, lorsqu'il a reçu l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Khartoum, Francis Moloi.

La réunion a examiné les domaines de la coopération économique, industrielle et commerciale entre les deux pays et les moyens de réactiver l'accord commercial et industriel en organisant des conférences, des expositions, des séminaires et en créant des sociétés d'investissement en rejoignant le secteur privé dans deux pays afin de tirer parti des chances d'investissements dans les domaines agricole, minier et industriel.

pour sa parte, l'ambassadeur d'Afrique du Sud a décrit les relations de son pays avec le Soudan d'historiques et profondément, se félicitant des progrès réalisés dans les relations économiques avec le Soudan.

Il a souligné l'importance de fixer un programme assorti d'un calendrier pour la mise en œuvre de projets d'investissement communs dans les deux pays et l'organisation d'un séminaire économique et commercial avec la participation des hommes d'affaires des deux pays.