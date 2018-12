Algérie: Six bombes de confection artisanale et une casemate détruites à Tizi-Ouzou et Médéa (MDN)

Alger — Six bombes de confection artisanale et une casemate pour terroristes ont été détruites mardi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tizi-Ouzou et Médéa, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 04 décembre 2018 lors d'opérations de fouille et de ratissage à Tizi-Ouzou et Médéa (1ère Région militaire), six (06) bombes de confection artisanale et une casemate pour terroristes", a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a intercepté, à Tamanrasset (6ème RM), huit (08) orpailleurs et saisi 1 véhicule tout-terrain, 3 marteaux piqueurs et 3 groupes électrogènes".

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestin et suite à une opération de recherche et de sauvetage près des côtes d'Azzefoun à Tizi-Ouzou (1ère RM), des Garde-côtes "ont réussi à sauver six (06) personnes, alors qu'ils ont déjoué également d'autres tentatives d'émigration clandestine de 98 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran et Mostaganem (2ème RM)", ajoute le communiqué.