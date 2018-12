Algérie: 9e Fica - "I'am not your negro" de Raoul Peck projeté à Alger

Alger — "I am not your negro" de Raoul Peck, un documentaire sur les luttes des Afro-Américains contre le racisme anti-Noirs, a été projeté mardi à Alger dans le cadre du 9e festival international du cinéma d'Alger (Fica).

En compétition du festival , "I am not your negro" (Je ne suis pas votre nègre) est une coproduction (France-Belgique-Suisse) qui revisite les luttes pour les droits civiques des Afro-Américains, menées par des militants défenseurs des droits des Noirs à l'image de Martin Luther King, Malcom et Medgar Evers, tous assassinés pour avoir défendu la communauté noire.

Sorti en 2017, le documentaire de 93 minutes porte une réflexion sur la société américaine des années 1930-1940, période à laquelle les Etats-Unis étaient secoués par les conflits raciaux et les hostilités envers les Noirs.

Basé sur une correspondance de l'écrivain et militant contre le racisme anti-Noirs, James Bladwin, le documentaire montre des images et extraits de discours de Martin Luther King ainsi que des interventions de Bladwin à la télévision et à l'université.

A travers ce long métrage, Raoul Peck restitue une période "affreuse" de l'histoire des Etats-Unis, entachée par son traitement injuste envers les Noirs.

"I am not your negro" décrypte également le racisme anti-Noirs, véhiculé notamment par le cinéma hollywoodien des années 1930-1940, tout en s'attardant sur les démonstrations pacifiques pour déconstruire le stéréotype de "Noirs dociles".

Les inégalités sociales, traduites par l'exclusion des enfants nègres de l'école ont été évoquées par le réalisateur, qui considère que l'homme blanc tire sa haine de l'image d'effroi qu'il se fait du Noir.

Bien qu'il soit un "vieux" sujet de cinéma traité à maintes reprises, le racisme tel que abordé par Raoul Peck, porte un nouveau regard sur les rapports entre les Noirs et les Blancs, contraints à coexister malgré le complexe racial qui resurgit de temps à autre.

Distingué dans plusieurs manifestations internationales, "I am not your negro",-nommé aux Oscars 2017-, a remporté de nombreuses récompenses notamment le César du meilleur film documentaire (2018).

Le 9e Fica se poursuit jusqu'au 9 décembre à la Salle Ibn Zeydoun à raison de trois projections par jour.