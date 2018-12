Madagascar: Festival du Film sur la migration - « Fleurs de l'espoir » à l'affiche

Quatorze films en un après-midi, voilà un programme des plus chargés pour le Festival du Film sur la migration. Organisé par l'Organisation des Nations Unies pour les Migrations, le festival aura lieu le 10 décembre dans les cinq salles de projection du Musée de la photographie de Madagascar, à Andohalo, Antananarivo. Parmi les films projetés se trouve « Fleur de l'espoir ». Court métrage qui aborde les femmes victimes de traite à Madagascar.

L'œuvre de 14 minutes est le fruit du travail des femmes malgaches qui ont été victimes de traite. Armées de grand courage et de détermination, ces survivantes ont mis quatre jours pour réaliser et mettre en support leur propre histoire. Mariage forcé, esclavage domestique... Le calvaire qu'elles ont pu surmonter est retracé dans le documentaire. Sur le site de l'OIM, l'on peut lire que « plusieurs milliers de femmes malgaches sont employées en tant que travailleuses domestiques au Liban, au Koweït et en Arabie Saoudite. Les victimes de traite de retour des pays du Golfe font état de diverses formes de maltraitance et d'exploitation. Pour la première fois à Madagascar, les victimes ont été habilitées par l'OIM à devenir les réalisatrices d'un documentaire sur la lutte contre la traite, afin de sensibiliser la population à ce problème qui, dans de nombreuses communautés, reste caché ou tabou. L'équipe d'animateurs du Festival a formé les participants à utiliser la technique de vidéo participative qui, au-delà de créer un produit fini, est un processus qui catalyse l'autoréflexion, l'auto-reconnaissance, la transformation et le changement.»

En un quart d'heure, « Fleurs de l'Espoir » révèle la pauvreté, les mensonges et les escroqueries, l'esclavage et la maltraitance, le mariage forcé, la quête de la liberté mais aussi l'espoir. Un film de sensibilisation qui peut apporter le changement.

Programme

1) Unbroken Paradise (France 25 min)

14h00 (Salle 1); 17h30 (Salle 2); 19h30 (Salle 1)

2) Gurs, History and Memory (Espagne 56 min)

15h30 (Salle 4); 17h00 (Salle 4); 18h00 (Salle 4); 19h30 (Salle 5)

3) Alba (Argentine 17 min)

14h00 (Salle 2); 15h30 (Salle 2); 17h00 (Salle 2); 19h30 (Salle 2)

4) Poisson d'or poisson africain (Senegal 51 min)

17h00 (Salle 5); 18h30 (Salle 1); 20h00 (Salle 1)

5) El dia de la virgen (Espagne 25 min)

14h00 (Salle 3); 15h30 (Salle 3); 17h00 (Salle 3); 18h00 (Salle 3)

6) Point of View (France 24 min)

14h30 (Salle 3); 16h00 (Salle 3); 18h30 (Salle 3); 20h00 (Salle 3)

7) Città Giardino (Italie 54 min)

14h30 (Salle 1); 16h00 (Salle 1); 17h00 (Salle 1); 18h30 (Salle 5)

8) Apricot Groves (Arménie 01h 20 min)

14h00 (Salle 4); 15h30 (Salle 5); 19h30 (Salle 4)

9) Deal (Argentine 14 min)

16h30 (Salle 3); 19h00 (Salle 3); 20h30 (Salle 3)

10) Mohamed, the First Name (France 15 min)

14h30 (Salle 2); 16h00 (Salle 2); 18h30 (Salle 2); 20h30 (Salle 5)

11) Hidden (France 29 min)

15h00 (Salle 5); 18h00 (Salle 5); 19h00 (Salle 4)

12) The Migrating Image (Danemark 29 min)

15h00 (Salle 2); 16h00(Salle 2); 19h00(Salle 2); 20h30(Salle 2)

13) Granma (Suisse 35 min)

15h30 (Salle 1); 18h00 (Salle 2); 19h30 (Salle 3)

14) Fleurs de l'Espoir (Madagascar 14 min)

15h00 (Salle 3); 16h30 (Salle 4); 17h30 (Salle 3); 20h00 (Salle 2)