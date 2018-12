Madagascar: Saint Michel Amparibe - Le traditionnel concert de Noël pour L'Esic

La nativité toujours sous le signe de la fête, la période reste un grand moment pour les chœurs.

Parmi les formations, la chorale Esic reprend le traditionnel « concert de Noël ». En plus de dix ans d'existence, la chorale Evangelic Singers In one choir (Esic) a su établir deux rendez-vous annuels incontournables. Le « concert de Louange » et le « concert de Noël » sont les appointements les plus significatifs pour cette chorale du « fokontany » Vohijoky du collège Saint-Michel Amparibe. Le 22 décembre donc, pour célébrer la nativité, les étudiants du Samis-Esic et de l'ETS reprendront le chemin de la Chapelle qui se trouve dans l'enceinte de l'établissement.

Si l'interprétation est le point fort de cette formation, le répertoire s'avère très varié et change au fur et à mesure en fonction des membres. Outre les classiques du répertoire de Noël, la formation reprendra quelques-unes des chansons qui ont marqué le gospel de ces dix dernières années. Restant fidèle à son image, la chorale démontrera une fois de plus cette maturité en dépit de la jeunesse de ses membres.

Constituée essentiellement des étudiants en communication du Samis-Esic, et des élèves techniciens de l'Etablissement supérieur technique du Saint Michel Amparibe, les membres changent à chaque année universitaire. Comme la dernière fois, l'expérience de ces dix ans est concentrée dans ce spectacle. Comme toujours, une chorale en appelle toujours d'autres. Ainsi, cette fois, Antsan'Anjely partagera la scène avec l'Esic pour ce moment particulier. Avis aux amateurs de gospel.