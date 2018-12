Madagascar: Peinture - Jean Andrianaivo Ravelona célèbre cinq décennies d'activité

« Il y a 50 ans passés, j'ai fait mon premier tableau, après avoir eu mes premières bases de dessin et de peinture ». Sur ces mots, Jean Andrianaivo Ravelona a donné le ton sur la célébration de ses cinq décennies d'activité en tant qu'artiste peintre.

Il a commencé en 1968 et ne s'est pas arrêté depuis. Jusqu'au 9 décembre, les œuvres de Jean Andriainaivo Ravelona trônent au Château d'Asnières en France. Un lieu important pour tout peintre qui se respecte. Effectivement, le Château d'Asnières est le point fort et historique de la ville d'Asnières-sur-Seine. Edifié en 1752 par le Marquis Marc De Voyer d'Argenson, grand collectionneur, les murs du château ont accueilli Van Gogh qui a peint quelques tableaux sur Asnières. Soixante tableaux retracent six périodes de la vie artistique du peintre. Allant de ses premières œuvres jusqu'à la lumière en passant par son moment de classique réalisme, le tourment, la découverte et l'espoir. C'est à partir de 1990 qu'il se penche sur ses créations baptisées « Ay Fanahy ». Depuis, le thème varie entre « Vers... », « Réminiscences », « Vision de l'âme » et « Lovakolo »...

« Ay Fanahy ». La relaxation « Ay Fanahy » ou « Ay Fanahy Therapy » est une méthode de développement personnel à partir des œuvres « Ay Fanahy », pour positiver le stress, ressentir et vivre le bonheur dans la vie quotidienne. La méthode consiste à faire de la relaxation picturale positive et aussi de la relaxation méditative ou thérapeutique à partir des œuvres « Ay Fanahy ». Lesquelles contiennent et rayonnent d'ondes positives bénéfiques au bien-être. Selon ses dires, « le 'Ay Fanahy' se manifeste au tréfonds de mon âme en Énergie positive puissante et vibrante procurant un effet d'apaisement total et de bonheur. Guidé par cette force, je visionne intuitivement le monde convergeant vers sa destination ultime, détaché de la matière pour se renaître de leur âme originelle.

D'où personnages sans pieds, créatures flottées, lumière au cœur de chaque objet fusionnent dans l'univers de Lumière infinie ». Toujours Jean Andiranaivo Ravelona de continuer : « Mon œuvre est à son bon achèvement quand le signe d'une voix intérieure s'annonce, et quand la règle d'or du 'Ay Fanahy' est à son summum qui est : l'équilibre de la matière à l'âme, la rencontre du visible à l'invisible. J'ai ressenti le 'Ay Fanahy' depuis fort longtemps. Cela m'a fait visionner le monde idéal au cours de ma période d'enfance. Il m'a fait vibrer à travers mes créations parcourant mes différentes étapes franchies dans ma peinture » conclut-il. Signifiant Amour, Lumière, Force, le 'Ay Fanahy' fait partie des mots enfouis dans la langue malgache très ancienne, héritée du sanscrit.