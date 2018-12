Madagascar: Marc Ravalomanana - Réconciliateur et rassembleur

Le candidat n°25 indique l'objectif à atteindre le 19 décembre prochain.

Marc Ravalomanana a changé. C'est le constat dressé sur son comportement et son approche par ceux qui ont choisi de rejoindre son camp pour le second tour de la Présidentielle. « Le candidat n°25 est devenu un vrai réconciliateur et un vrai rassembleur », affirment-ils. Depuis le 1er tour, l'équipe de campagne de Marc Ravalomanana est composée de personnalités originaires des différentes régions de l'île. « Nombreux sont les élites et intellectuels côtiers qui ont soutenu le président Marc Ravalomanana », précise Serge Zafimahova, coordonnateur général de la campagne du candidat n°25. Pour le second tour de la Présidentielle, Marc Ravalomanana a encore élargi son ouverture.

Il a même accepté de collaborer avec ceux qui étaient considérés comme étant parmi ses premiers ennemis en 2002, pour ne citer que le Colonel Coutiti Assolant ; et en 2009, dont entre autres le Général Noël Rakotonandrasana et le Colonel Charles Andrianasoavina. Et même au niveau des artistes, le candidat n°25 a accepté pour le second tour de l'élection présidentielle prévue le 19 décembre prochain de travailler avec des chanteurs et chanteuses côtiers, en l'occurrence Black Nadia, Tence Mena, Stéphanie et Ninie Donia. « C'est la preuve tangible que je ne suis pas raciste, contrairement à ce qu'essaient d'affirmer mes détracteurs », a martelé Marc Ravalomanana hier, en marge d'un culte organisé à son QG à Ampandrana pour l'ouverture de sa campagne.

Nouvelle donne dans le nord. Outre le carnaval organisé dans la Capitale, la campagne électorale du candidat n°25 a démarré en trombe hier dans le nord du pays. Papa Soulé a frappé fort à Antsiranana où Marc Ravalomanana a perdu au 1er tour. La situation est donc en train de basculer en faveur du candidat n°25 dans cette partie de l'île, considérée au 1er tour comme le fief d'Andry Rajoelina. « Vous qui habitez à Antalaha et à Sambava, on essaie de vous inculquer que je n'ai rien fait pour vous et que j'ai comparé les prix de la vanille à ceux des pommes de terre. Maintenant, je vous dis que tout cela est faux. A l'époque, c'est moi qui ai construit vos routes, c'est moi qui ai scolarisé vos enfants et c'est moi qui leur ai donné à manger », a-t-il rappelé. Devant ses partisans hier à Ampandrana, Marc Ravalomanana a réitéré sa détermination à revenir au pouvoir par la voie démocratique.