Madagascar: Paositra Malagasy - Changement de DG initié par le Conseil d'Administration

interview

Le PCA de la Paositra Malagasy soutient que la transparence a été respectée dans la nomination du nouveau DG.

Les organismes rattachés ont leur autonomie administrative, selon le ministre de tutelle de la Paositra Malagasy, Maharante Jean de Dieu. « Je n'ai fait qu'approuver le changement de DG, suivant la proposition du Conseil d'Administration », a-t-il souligné. Le PCA Elire Rabemananjara apporte plus d'explications. Interview.

Les employés de la Paositra Malagasy réclament la transparence dans la sélection de leur Directeur Général. Y avait-il eu d'appel d'offres ou pas ?

Nous tenons à préciser que nous avons respecté les réglementations en vigueur. Le Décret 94-510 du 31 août 1994, portant Structure de la Paositra Malagasy, ne prévoit pas cette nécessité d'appel à manifestation d'intérêt. Ce texte indique que c'est le Conseil d'Administration qui propose et le candidat retenu est ensuite nommé par Décret. C'est la règle, mais pour plus d'efficacité, nous avons fait mieux. Un appel à manifestation d'intérêt a été fait en 2017. Les candidats ont tous été évalués pour connaître leurs capacités, leur moralité, etc. C'est le cabinet spécialisé Central Test, reconnu au niveau international, qui a fait cette évaluation. Tout comme le DG sortant, ce nouveau DG était également candidat. Nous avons donc les informations nécessaires permettant d'affirmer qu'il est à la hauteur. D'ailleurs, il a plus d'expériences et a suivi plus de formations.

Les employés mécontents affirment pourtant que ses compétences ne sont pas convaincantes. Qu'en pensez-vous ?

Ce nouveau DG Richard Ranarison est un inspecteur des Postes, tout comme le DG sortant Augustin Nirina Rakotomalala. Il a également suivi des formations sur le management à Abidjan, en Inde, au Cameroun et également à l'INSCAE. Au niveau de la Paositra Malagasy, il est passé par tous les échelons. Par ailleurs, nous avons déjà rencontré la présidente ainsi que les membres de bureau du syndicat des employés. Ils ont affirmé qu'ils ne posent aucun problème tant que la Direction Générale est assurée par un postier.

Est-ce légal de nommer un haut responsable de ce genre, avec le contexte politique actuel ? Pourquoi changer de DG tous les ans ?

Effectivement, des bruits courent dans les couloirs que c'est illégal. Dans tous les cas, il faut souligner que cette décision a déjà été délibérée par le Conseil d'Administration en août 2018. Le Conseil des Ministres n'a fait qu'une constatation. Des juristes nous ont déjà rassurés sur ce sujet. En ce qui concerne la décision de nommer un nouveau DG, elle est motivée par une rupture de confiance entre le DG et le Conseil d'Administration. Il a commis une faute professionnelle.