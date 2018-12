Cote d'Ivoire: Equitation (Grand prix Félix Houphouët-Boigny) - Une quarantaine de chevaux en attraction à Jaïpur

Stéphane Ouégnin, président de la Fédération ivoirienne d'équitation (Fie) et les membres de son comité exécutif étaient face à la presse, hier, à l'Espace cristal, en Zone 3.

Après avoir fait un bref bilan de ses activités, le successeur d'Ismaël Doukouré, avec beaucoup de passion, a annoncé, pour le 8 décembre, la première édition du Grand prix Félix Houphouët-Boigny, du nom du premier Président de la République de Côte d'Ivoire décédé il y a 25 ans.

Une compétition dotée d'une cagnotte de 5 millions de F Cfa qui comporte, outre l'épreuve principale (1400m), deux autres distances à parcourir (1800 et 2400m). Sans oublier la course d'obstacles (six obstacles en tout, allant de 60 à 90 cm de hauteur).

Un beau spectacle en perspective. « C'est un hommage que nous voulons rendre à ce grand homme à travers cette course », a expliqué Stéphane Ouégnin.

Une quarantaine de chevaux sont annoncés pour commémorer la mort de celui qui fut le grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Outre le pays hôte, six autres, la France, l'Angleterre, l'Italie, le Chili, le Burkina Faso et le Liban, sont attendus à cette fête dont le théâtre n'est autre le club Jaïpur, non loin de l'aéroport international de Port-Bouët.

L'autre particularité de cette compétition de fin d'année 2018, c'est qu'avec le partenaire traditionnel des sports équestres, le Pari mutuel urbain, le public pourra faire des paris gagnants sur place, le jour de la compétition.

« En tout cas, la Lonaci qui m'a mandaté pour participer à cette conférence de presse entend s'impliquer pour faire de cet hommage une véritable fête populaire », a indiqué Seydou Soro, chef de produit Pmu.