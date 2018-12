Congo-Brazzaville: Santé publique - La ville de Kindu dotée d'un laboratoire VIH

L'ouvrage construit sur fonds propres du gouvernement a été inauguré par le ministre de tutelle, le Dr Oly IIunga, en présence du gouverneur de la province du Maniema, Jérôme Musimbi Bikenge, et du directeur du Programme national de lutte contre le sida.

C'est dans le cadre de la célébration, le 1er décembre, de la Journée mondiale de lutte contre le sida, que s'inscrit l'inauguration du laboratoire VIH-sida dans la ville de Kindu. L'infrastructure revêt une importance capitale pour les analyses sur la maladie dans la province du Maniema.

En réalisant cet ouvrage, le gouvernement congolais a réellement ciblé là où le sida fait le plus de ravages et où la prévalence est la plus élevée. D'une valeur de plus d'un million et demi de dollars américains, le matériel de ce laboratoire, une première dotation du genre, est constitué notamment d'équipements de conservation des échantillons et de production d'énergie. Selon l'Agence congolaise de presse, on y trouve des extracteurs automatiques M2000 SP, des amplificateurs automatiques M2000RT, des Selecta Pros (Automate de biochimie), des Hood, des stands, des imprimantes OKIB4600, des congélateurs et réfrigérateurs-frigos, des automates d'hématologie Sysmex XP 300, des compteurs de CD4 Pima, des onduleurs 2000 VA/Eaton et des groupes électrogènes 13 KVA.

Le plateau technique disponible aujourd'hui dans la province renforce non seulement les capacités de dépistage du VIH chez l'adulte et chez l'enfant mais aussi, améliore la détection de la charge virale des patients en traitement sous anti-retroviraux et réduit l'incidence du VIH auprès de la population, surtout les enfants, les jeunes et les femmes.

A en croire le ministre de la Santé pubilque, ce laboratoire vient « répondre aux multiples préoccupations des mamans exprimées à son Excellence Monsieur le président de la République, Joseph Kabila Kabange, lors d'une de ses visites dans la province du Maniema en 2016. Ce laboratoire traduit la volonté du gouvernement congolais d'apporter tout son appui au Programme national de lutte contre le sida en vue d'améliorer la qualité des services à la population, d'atteindre les objectifs mondiaux de lutte contre le VIH, à savoir la Stratégie 90.90.90 qui vise à mettre fin à la transmission fœto-maternelle à l'horizon 2020 ... »