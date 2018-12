Tunisie: Les poteries de Sejnane à l'honneur

Il s'agit là d'une reconnaissance du savoir-faire des femmes de Sejnane, de vraies artisanes qui n'ont pas rompu avec les traditions de cette contrée du nord-ouest de Bizerte : la fabrication ancestrale des poteries en terre cuite. Leur création dans ce domaine précis exprime une identité locale.

Elle se perpétue de mère en fille depuis plusieurs générations. Les techniques ancestrales de cuisson, de modelage et de décoration sont demeurées primitives. La poterie de Sejnane est unique. Elle se caractérise par un lexique décoratif et distinctif. On y trouve des caractéristiques historiques, artistiques, sociales et économiques. Le produit fini est utile et esthétique à la fois, «confectionné» avec amour et spontanéité. Avec cette consécration, la poterie de Sejnane peut désormais rêver d'une plus ample envergure. Mille bravos à ces dames !