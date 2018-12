Tunisie/Egypte: Le message de Wahbi Khazri

On a été bon à tous les niveaux, physiquement, dans l'engagement. Techniquement, on a mis tous les ingrédients. Il y a du mieux dans notre jeu.

C'était plaisant. On est invaincu à domicile, c'est important. On donne au public ce qu'il mérite. Il est exceptionnel. J'ai vu d'autres stades où le public siffle à la mi-temps lorsqu'il y a 0-0 », a indiqué l'ancien joueur du SC Bastia. Avant de poursuivre : « Nous, il nous pousse énormément et nous aide à marquer trois buts en deuxième mi-temps. On a eu énormément de situations avant cette ouverture du score de Robert qui nous a fait énormément de bien. Sur le coup franc, Rémy a le ballon. Je lui dis que je le sens bien. Du coup, il me le laisse. Je frappe fort et ça réussit. »

Al Ahly sur Ben Amor: intox!

La presse égyptienne a indiqué le possible départ de Mohamed Amine Ben Amor de l'Etoile Sportive du Sahel cet hiver.

Le joueur serait en pourparlers avancés avec la formation égyptienne d'Al Ahly. Après vérifications, il s'agirait d'une désinformation pure et simple. Après une première moitié de saison difficile, les dirigeants d'Al Ahly tentent par tous les moyens de se renforcer durant le prochain mercato hivernal.