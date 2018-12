Tunisie: La délivrance...

Buts de Khefifi (13'), Sasraku (64'), Emanuel (csc) 68' et Hagisa (sp) 30'

CA : Charfi - Belkhither - Abdi - Jaziri - Ifa- Mouchili (Ben Yahia) - Ayadi - Darragi - Chammakhi (Haddad) - Khefifi - Sasraku (Mcharek)

Le CA ne pouvait pas attendre un meilleur démarrage dans ce match stressant. Déjà amoindri par 5 absences, Chiheb Ellili a opté pour le 4-2-3-1 avec Darragi en distributeur de jeu. Son équipe avait bonne mine dès le début du match avec un jeu fluide qui a amené un but dès la 13'. Khefifi subtilise un ballon à un défenseur Rwandais et sert parfaitement Khefifi. Ce dernier avance et tire dans l'angle opposé pour ouvrir la marque. C'était bien fait, vite fait pour donner des ailes à un CA franchement supérieur à l'ARP qui a essayé de jouer la carte des tirs mais Muyadigi (22') n'a pas dérangé outre mesure le gardien clubiste. Pendant la première mi-temps, le CA était porté vers l'avant avec beaucoup de mouvements, un jeu à une touche de balle et un public qui poussait sans cesse. L'objectif était de doubler la marque et de brouiller les cartes de l'adversaire qui n'avait pas beaucoup de qualités collectives. La défense clubiste, pas très solide, et comme d'habitude a craqué sur une faute gratuite de Belkhither (comment a-t-il pu commettre une faute pareille à ce niveau ?!). Le penalty, justifié, est transformé par Hagisa (28'). Un but gag contre le cours du jeu. Sur leurs nerfs, les Clubistes ont raté un but facile par Chammakhi (très faible) à la 30' sur balle arrêtée mais son tir passe près du poteau. L'APR, de plus en plus en confiance, avança et chercha le jeu direct, profitant de la nervosité des Clubistes. Et en même temps, le jeu clubiste a perdu en efficacité et en variation. Pas de réaction au vrai sens du terme et c'était comme si les équipiers de Darragi avaient perdu la flamme des premières 20'. Chiheb Ellili, lui, sort Chammakhi et incorpore Hadda pour plus de créativité et de vitesse. Et c'est Abdi (45+1'), royalement servi par Darragi, qui, de la tête, met la balle à côté des bois. Une aubaine si précieuse.

Quatre minutes endiablées !

Sous l'effet du public clubiste, les joueurs de Chiheb Ellili sont entrés dans le vif du sujet après la pause. Haddad, après un corner, tire en force sur le gardien rwandais à la 49'. Mais encore une fois, le désordre tactique et la frénésie des Clubistes les ont bloqués au fil du temps. On ne sentait plus cette facilité du début. Et ce sont les Rwandais qui arrivaient sans problème à la zone du CA avec une occasion dangereuse de Muganga à la 60'. La solution ? Ellili joue la carte Ben Yahia. Et c'est le résultat qui suit avec le milieu qui carbure mieux. Khefifi centre avec précision et Sasraku (enfin) qui de la tête (bien placée) double la marque à la 64'. Quatre minutes plus tard, Abdi centre en retrait. Son centre anodin est dévié par Emmanuel dans son camp. Quelle délivrance ! L'APR a essayé de revenir mais c'était sans idées et sans tête. Les Clubistes ont géré leur avance en subissant le jeu pour mener des contres. Darragi, très technique, a raté un 4e but à la 85' quand son tir effleure le poteau. Victoire méritée et qualification pour les seizièmes où les Clubistes joueront Al Hilal.