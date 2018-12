Tunisie: Le Mondial a commencé !...

Les «Sang et Or» termineront donc l'année 2018 sur une bonne note en faisant partie du gotha du football planétaire.

Cette 15e édition de la Coupe du monde des clubs verra la participation de 7 clubs, à savoir Al Ain (club du pays hôte), Team Wellington (Nouvelle Zélande), Conmebol (Argentine), Kashima Antlers (Japon), CD Guadalajara (Mexique), Real Madrid (champion en titre) et bien entendu l'Espérance Sportive de Tunis (champion d'Afrique).

Al Ain ou Team Wellington, 1er adversaire de l'EST

Les «Sang et Or» débuteront la compétition mondiale samedi 15 décembre. L'Espérance de Tunis affrontera le vainqueur du match barrage qui opposera trois jours plutôt le club d'Al Ain au Team Wellington. Il est à noter que la Coupe du monde des clubs débutera le 12 décembre par le match barrage entre Al Ain et Team Wellington.

Sur le papier, le champion de Tunisie et d'Afrique a les moyens de rivaliser avec le vainqueur du match barrage et aspirer ainsi à faire un bout de chemin dans la Coupe du monde des clubs et qui sait, atteindre la finale comme ce fut le cas du Raja Casablanca de Faouzi Benzarti en 2013.

Une chose est sûre, Mouine Chaâbani et ses joueurs n'ont rien à perdre mais tout à gagner dans cette Coupe du monde des clubs. Ils ont une dizaine de jours pour préparer leur première sortie dans le Mondial émirati. Si les Aymen Ben Mohamed, Youssef Belaïli, Mohamed Ali Yaâkoubi et Maher Besseghaïer récupèrent à temps, le staff technique disposera d'un effectif au grand complet le 15 décembre. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter au champion d'Afrique en cette année où il fête son centenaire.

Le doyen des clubs tunisiens a les moyens de sortir une belle prestation lors de la prochaine Coupe du monde des clubs. C'est en tout cas ce qu'attendent les supporters « sang et or » de leur équipe fanion.

A notre humble avis, faire bonne figure au Mondial émirati est le plus beau cadeau que puissent offrir Mouine Chaâbani et ses joueurs aux supporters «sang et or» pour le centenaire du club. Ils en sont capables !