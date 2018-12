Algérie: Bordj Bou Arreridj - Hasbellaoui annonce le rééquipement des hôpitaux

Bordj Bou Arreridj — Le ministre de le Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a fait état mardi à Bordj Bou Arreridj de l'élaboration d'un programme de rééquipement des établissements hospitaliers de cette wilaya.

Le ministre a inspecté à l'occasion le chantier de réalisation de l'établissement hospitalier spécialisé (EHS) en orthopédie et a affirmé qu'une importante enveloppe financière a été réservée à l'équipement de cet hôpital de 120 lits mais ne sera débloquée qu'après la fin des travaux. Sans avancer une date pour la réception de l'hôpital, le ministre a exhorté les entreprises de réalisation à rattraper le retard accusé "avant le premier trimestre de l'année prochaine".

Il a exprimé, à l'occasion, sa désapprobation à l'égard de la conception des couloirs de cet hôpital qu'il a considéré "inadaptés" pour l'accueil des malades dirigés vers le bloc opératoire et a décrié le retard mis dans les travaux lancés en 2006 et ayant coûté au trésor public "plus de 40 milliards DA".

Relevant l'intérêt porté par l'Etat à la formation continue des personnels du secteur de la santé, M. Hasbellaoui a indiqué la wilaya de Bordj Bou Arreridj sera renforcée en ressources humaines médicales. Il a également noté que le déficit enregistré en paramédicaux estimé à 60.000 postes sera rattrapé "dans les prochaines années" et a été réduit actuellement de 20.000 postes.

Le ministre a inspecté durant sa tournée les hôpitaux "Kasabi-Bayazid" dans la commune d'El Mansoura, "Djamel-Boussaïd" de Bordj Ghédir et "Bouzidi Lakhdar" du chef-lieu de wilaya et a inauguré une polyclinique à Bordj Ghédir et a inspecté le chantier d'une école paramédicale de 300 places au chef-lieu de wilaya. Il a clôturé sa tournée de travail dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj en présidant une séance de travail, à huis clos avec les cadres locaux de son secteur au siège de la wilaya.