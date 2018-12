Algérie: Une cache de munitions découverte à Bordj Badji Mokhtar (MDN)

Alger — Une cache de munitions contenant 20 obus pour mortier 82 millimètres et 120 kilogrammes de nitrates d'ammonium servant dans la fabrication des explosifs, a été découverte mercredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la zone frontalière de Tin-Zaouatine à Bordj Badji Mokhtar, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, aujourd'hui 05 décembre 2018, lors d'une opération de fouille et de recherche, menée dans la zone frontalière de Tin-Zaouatine, à Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), une cache de munitions contenant 20 obus pour mortier 82 millimètres et 120 kilogrammes de nitrates d'ammonium servant dans la fabrication des explosifs", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et lors d'une embuscade tendue au niveau de la localité de Ben Zireg à Béchar (3eRM), un détachement de l'ANP "a saisi une quantité de kif traité s'élevant à 45 kilogrammes de kif traité", ajoute le communiqué.

"Ces opérations viennent renforcer la dynamique des résultats positifs réalisés par les forces de l'ANP et dénotent de leurs permanentes veille et disponibilité, à travers l'ensemble du pays, pour contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et sa stabilité", ajoute la même source.