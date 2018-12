Algérie: 2e édition du Salon "Algeria Health" - Participation de plus de 75 exposants

- La deuxième édition du Salon international "Algeria Health" sur la santé, les équipements médicaux et de laboratoires, s'est ouverte, mercredi, au Palais des expositions de la Safex à Alger avec la participation de plus de 75 exposants, dont 25 étrangers, issus de pays arabes, d'Europe, d'Asie et d'Amérique.

Intervenant à l'occasion, l'organisateur du Salon "Algeria Health", Madjid Imadalou a affirmé que la particularité de cette deuxième édition qui se poursuivra jusqu'au 8 décembre était le nombre important de marques présentes par rapport à l'année dernière, estimé à plus de 200 pour un total de 75 participants algériens et étrangers.

L'objectif de ce rendez-vous est "d'établir des relations de partenariat entre les producteurs de matériels et d'équipements médicaux et hospitaliers relevant des secteurs public et privé", a-t-il poursuivi.

Il a ajouté que le Salon permettra, de par la qualité de l'Algérie, en tant que portail de l'Afrique, de "favoriser l'échange dans le secteur de la santé et de jeter les ponts de coopération pour accéder aux différents marchés africains, notamment avec l'ouverture du poste frontalier de Tindouf entre l'Algérie et la Mauritanie".

Les participants issus des différents continents exposent les technologies de pointe en matière d'équipements médicaux et de laboratoires d'analyses dans divers secteurs.

En marge du Salon, des conférences thématiques seront organisées sur l'industrie pharmaceutique en Algérie, la santé électronique et la gestion intelligente.