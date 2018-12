Maroc: CAN-2021 et 2023 - Imbroglio sur les pays organisateurs

La Fédération ivoirienne de football a dénoncé mardi les déclarations du président de la Confédération africaine (CAF), Ahmad Ahmad, annonçant un décalage dans l'organisation des Coupes d'Afrique des nations (CAN) et assurant que la Côte d'Ivoire ne serait "pas prête" pour celle de 2021.

"Aucune autorité étatique ivoirienne, ni aucun dirigeant de la Fédération, n'a été contacté ou approché par la CAF", a écrit la FIF dans un communiqué.

"La Fédération ivoirienne de football déplore cette façon de procéder. C'est pourquoi elle s'est empressée d'adresser à la CAF un courrier à ce sujet", a-t-elle ajouté.

En 2014, la CAF alors présidée par le Camerounais Issa Hayatou avait attribué les CAN 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée.

Or, la CAF a décidé le 30 novembre à Accra de retirer au Cameroun l'organisation de la CAN-2019, en raison des retards dans l'avancement des travaux. Pour la Confédération, le pays n'est pas prêt à accueillir du 15 juin au 13 juillet un tournoi élargi à 24 équipes.

Puis lundi, M. Ahmad a annoncé d'autres décisions prises selon lui par le comité exécutif le 30 novembre dans la capitale ghanéenne, mais pas mentionnées dans le communiqué publié sur le site Internet de la CAF.

"On a pris cette décision: décalons. Parce qu'on a vu aussi que même la Côte d'Ivoire ne sera pas prête pour 2021. Pour arranger les choses de manière vraiment humaine, décalons toutes les CAN, donnons plus de chance au Cameroun, plus de temps, pour qu'il réalise les infrastructures", a dit M. Ahmad lundi sur la chaîne de télévision Afrique Média TV.

"On va les accompagner de près. En 2021, ils seront prêts: on organise la CAN au Cameroun. Et en 2023 on organise en Côte d'Ivoire. C'était la décision prise par le comité exécutif", le 30 novembre à Accra, a ajouté le Malgache.

La CAF a, par ailleurs, annoncé le 30 novembre qu'elle dévoilerait "d'ici le 31 décembre" le nom du pays qui organiserait la CAN-2019 à la place du Cameroun. Le Maroc et l'Afrique du Sud sont les deux pays les plus cités.