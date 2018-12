Maroc: Un camion percute le tramway à Casablanca

Un camion a violemment percuté, mercredi matin, une rame au niveau du carrefour "La résistance", à Casablanca, provoquant le déraillement du tramway, a-t-on indiqué auprès de la société RATP Dev Casablanca.

Les équipes d'intervention de RATP Dev Casablanca, exploitant du tramway de Casablanca, et Casa Transports, maître d'ouvrage du réseau de transport en commun en site propre de Casablanca, ainsi que la police et la protection civile ont rapidement été dépêchées sur le lieu de l'accident, a-t-on ajouté de même source.

Le conducteur de la rame et six voyageurs à bord du tramway ont été légèrement blessés. Ils ont été pris en charge par les services de secours et évacués vers l'hôpital le plus proche, précise RATP Dev Casablanca, dans un communiqué.

Le trafic sur la ligne est interrompu, le temps aux équipes techniques de pouvoir réenrailler la rame et permettre ainsi une reprise progressive de la circulation des tramways, ajoute le communiqué, observant que vu la gravité du choc et l'importance du déraillement, le temps estimé de l'opération se situe entre 3 à 4 heures.

RATP Dev Casablanca et Casa Transports appellent, par ailleurs, à "la responsabilité" et rappelle "à nouveau l'importance du respect des règles du Code de la route et de la signalisation routière par tous les usagers de la route (automobilistes, motocyclistes, vélos et piétons)" ainsi que la nécessité d'observer "une très grande prudence aux abords des plateformes du tramway".