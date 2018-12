Algérie: Messahel s'entretient à Genève avec le Président du Forum économique mondial

Geneve — Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel s'est entretenu, à Genève, où il prend part à la table ronde sur le Sahara occidental, avec le président du Forum économique mondial, Borge Brende.

Au cours des entretiens qui les ont réunis, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations entretenues entre l'Algérie et le Forum économique mondial et de la volonté réitérée de donner une plus grande portée et une dimension stratégique à la coopération bilatérale.

A cet égard, les deux responsables ont rappelé la participation du président de la République Abdelaziz Bouteflika au Forum de Davos en janvier 2001, à la veille du lancement avec les Présidents sud-africain Thabo Mbeki et Nigérian Olusegun Obasanjo, de l'initiative du Nouveau Partenariat pour le Développement l'Afrique (NEPAD).

Les deux parties ont, par ailleurs, examiné les voies et moyens à même de poursuivre le renforcement des relations entre l'Algérie et le Forum économique mondial et d'explorer de nouveaux domaines de coopération.

L'entretien a également porté sur des questions régionales et internationales d'actualité, notamment la situation en Libye et dans la zone sahélo-saharienne.

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a réitéré la position de l'Algérie en appui aux efforts des Nations Unies en vue de parvenir à une solution politique basée sur le dialogue et la réconciliation.

Il a également mis en exergue l'importance d'une plus grande appropriation du processus politique par les Libyens eux-mêmes, du rejet des interférences étrangères et du soutien de la communauté internationale aux efforts des Nations Unies.

La situation dans le monde arabe a également fait l'objet d'échanges entre le ministre et le Président du Forum économique mondial. Les deux parties ont également abordé les menaces liées au terrorisme et au crime organisé ainsi que les questions de déradicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent.