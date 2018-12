Soudan: Le ministre de l'Information salue les Relations Soudano-qatariennes

Khartoum — - Le Ministre de l'Information, de la Communication et des Technologies de l'Information, Bushara Gumaa Aro, a salué les Relations Solides entre le Soudan et le Qatar, affirmant la Possibilité de les développer dans tous les domaines.

Cela s'est produit lors d'une réunion Mercredi dans son Bureau de la Tour de Communications avec la délégation de la Société Sohail Sat, basée à Doha, dirigée par le Président-Directeur Général de la Société, Ali Ahmed Al-Kawari, exploitant des Satellites de Télécommunication.

Le Directeur Général de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (National Broadcasting and TV Corporation), Obaid Ahmed Mourawah, et le Directeur du Bureau des Communications et des Organisations Postales, Yahya Abdallah.

Le Ministre de l'Information a salué les Efforts Déployés par le Gouvernement et le Peuple du Qatar pour Renforcer la Sécurité et la Stabilité au Soudan, soulignant la Profonde Reconnaissance et le Respect du Peuple Soudanais à l'égard du Gouvernement et de la Population du Qatar.

La délégation de la Société Sohail Sat a présenté un Exposé sur les Objectifs de la visite et les Résultats des Réunions de la délégation avec les Administrations des Chaînes de Télévision Soudanaises.

Le Chef de la délégation a, pour sa part, affirmé que la Société pourrait Fournir les Meilleurs Services par Satellite Avancés et Sophistiqués, notamment des Services de Transmission, de Télécommunication et de Technologie de l'Information, indiquant que la Société avait lancé son Satellite -Sohail-2- le Mois Dernier.

Mourawah et le Dr Abdallah ont passé en revue les Aspects Techniques et les Procédures Organisationnelles Suivis au Soudan dans le cadre de la Libre Concurrence pour les Options Disponibles et les Services de Transmission via les Différents Satellites de la Région.