Afrique: Danse hip-hop - La Côte d'Ivoire rejoint le gotha mondial de "Juste Debout"

Ce 8 décembre, sera organisé le géant casting qui désignera les danseurs ivoiriens qui seront de la partie à la grand-messe de Paris en mars.

Après trois mois de tournée dans le monde entier, dont la première étape Washington, Abidjan accueille la seule et unique étape africaine de la caravane de « Juste Debout », ce samedi 8 décembre.

Ce sera à Cocody les Deux-Plateaux où une grande battle sera organisée, toute la journée, au terrain de foot-Maracana dit Matou, mitoyen de la gare de Wôrô-wôrô. Les inscriptions sont reçues sur le site www.juste-debout.com

Les grands gagnants se rendront à Paris (France) le 3 mars 2019, pour représenter la Côte d'Ivoire à l'Accor Hôtels Arena devant 11 000 personnes.

Rejoignant ainsi, outre l'Afrique du Sud, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, la Suède, la Suisse, la Belgique, l'Autriche ou encore l'Espagne. Avec à la clé un chèque de 2400 euros (1,5 million de F Cfa) et un séjour touristique entièrement pris en charge, en plus du transport.

Le « Juste Debout », faut-il noter, est une rencontre internationale de danses hip-hop dites « ddbout », qui réunit depuis 16 ans, plus de 10 000 danseurs sélectionnés après une tournée mondiale de trois mois.

C'est le challenge et l'envie d'aller toujours plus loin dans l'innovation, la performance et la création. Au menu de la compétition et des battles du style smurf: Locking, Popping, Hip-Hop New-style, House dance, Junior Dance Tour (dédié aux enfants)...

Cette grand-messe du hip-hop est portée par Bruce Ykanji Soné, un Franco-camerounais, danseur, professeur et entrepreneur culturel basé à Paris.

Et qui œuvre dans l'univers du spectacle et de la danse, depuis 1995. Original et créatif, il excelle dans sa discipline le popping, une danse pleine de groove et de caractère. Mais il est surtout reconnu aujourd'hui comme un organisateur d'événements culturels d'envergure.

Il débute à l'âge de 8 ans et son talent lui permet, dès 1997, de lancer sa carrière et les propositions s'enchaînent. En 2002, il crée l'événement « Juste Debout », avant de porter sur les fonts baptismaux, en 2009, l'académie éponyme, la « Juste Debout School ». Puis il lance sa maison de de production D3M.

Bruce Ykanji Soné est désormais une figure emblématique du mouvement hip-hop et est sollicité à la direction artistique de projets prestigieux: Opéra de Paris, Disney, Mourad Merzouki, Kalypso / Karavel, Nike, Puma, Chopard, RedBull...