Cote d'Ivoire: Assurance santé - Gras Savoye Côte d'Ivoire devient Willis Towers Watson

Gras Savoye Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo et Cameroun changent de nom et opèrent désormais sous la dénomination Willis Towers Watson.

L'information a été donnée le mardi 4 décembre, au cours d'une conférence de presse au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire par Pamela Thomson-Hall, responsable Europe centrale et orientale, Moyen-Orient et Afrique de Willis Towers Watson.

Selon elle, ce changement de nom intervient dans le cadre de la finalisation du processus d'intégration des activités mondiales de Willis Towers Watson, cabinet de courtage, conseils et solutions logicielles, suite à la fusion intervenue en janvier 2016 et ce, afin de refléter la gamme de services du groupe et sa portée géographique.

« Nous avons franchi une nouvelle étape dans l'histoire de notre croissance en Afrique, une étape que nos clients trouveront convaincante », a indiqué Mme Thomson-Hall.

Poursuivant, elle a relevé que la marque reflète la présence mondiale de son éventail de solutions et de services. Et d'ajouter que Gras Savoye change de nom, les clients peuvent être rassurés que leurs équipes locales et leurs relations solides resteront inchangées.

N'Gninema Coulibaly, directeur général de Willis Towers Watson Côte d'Ivoire et directeur général de l'Afrique de l'ouest et du centre, s'est dit heureux de cette fusion.

« Nous sommes ravis d'annoncer ce changement et fiers d'appartenir à un groupe mondial qui nous offre de nouvelles opportunités pour l'Afrique de l'ouest et centrale », s'est-il réjoui.