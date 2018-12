Sénégal: Eiffage-Sénégal s'engage à promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap

Dakar — Eiffage-Sénégal a annoncé avoir signé un contrat avec Humanité et Inclusion (Ex Handicap international) pour favoriser l'intégration des personnes vivants avec un handicap au sein de l'entreprise.

Eiffage-Sénégal s'est engagé à "mettre le siège aux normes afin d'améliorer les accessibilités des personnes vivant avec un handicap, embaucher et/ou prendre en stage 10 personnes vivant avec un handicap d'ici 2020 et former et sensibiliser le personnel de l'Entreprise au niveau de l'inclusion".

Le document précise que la signature de cette convention s'inscrit dans le cadre de la politique de "diversité" initiée par l'entreprise et qui met l'accent sur les séniors, l'insertion des jeunes, les personnes en situation de handicap, et la promotion des femmes.

Eiffage Sénégal a signé la Charte de la diversité des entreprises sénégalaises le 16 octobre 2016. Cette charte vise, à travers six grands axes, à "favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recrutements et de la gestion des carrières (... ) pour améliorer son efficacité et la qualité de ses relations sociales".

Le communiqué souligne que dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale, l'entreprise a offert une voiture accompagnée d'une carte prépayée Rapido au Samu Social Sénégal, en collaboration de la Sénégalaise de l'automobile.

La remise de ce don a eu lieu mardi dans les locaux d'Eiffage Sénégal, en présence de Gérard Sénac, PDG d'Eiffage Sénégal et d'Isabelle de Guillebon, Directrice du Samu Social et de Frédéric Dagher directeur de la Sénégalaise de l'automobile.

La mission du Samusocial Sénégal consiste à "intervenir selon les principes de l'urgence auprès des enfants des rues au Sénégal ou en grand danger dans la rue". Son objectif est de "contribuer à améliorer la situation des enfants de la rue à Dakar, dans le respect de la dignité humaine et de manière solidaire avec les personnes les plus vulnérables".