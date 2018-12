Sénégal: Irène Mingasson, nouvelle ambassadrice de l'UE au Sénégal

Dakar — Irène Mingasson a été accréditée en tant qu'ambassadrice de l'Union européenne (UE) auprès de la République du Sénégal, annonce la Délégation de l'UE au Sénégal dans un communiqué.

La nomination de Mme Mingasson s'inscrit dans le cadre d'un "partenariat renouvelé entre l'Afrique et l'Union européenne", précise la même source. Elle ajoute qu'elle "souligne une volonté claire de renforcer les liens déjà très étroits et privilégiés qui ont été noués entre le Sénégal et l'Union européenne".

"Elle vise également à optimiser toutes les stratégies et outils du dialogue à la coopération technique qui sont déployés au service de l'efficacité et de l'exemplarité de ce partenariat multidimensionnel", poursuit le communiqué.

Haute fonctionnaire au service des institutions européennes, Irène Mingasson couvrait depuis 2013 les questions euro-méditerranéennes et les relations avec l'Union pour la Méditerranée et la Ligue des Etats arabes. Elle s'occupait également de la coopération régionale avec les pays d'Afrique du Nord et du Moyen Orient au sein de la Commission européenne.

D'origine franco-allemande, mariée à un citoyen britannique et mère de trois filles, Irène Mingasson est juriste de formation. Elle succède à Joaquin Gonzalez-Ducay, ambassadrice de l'UE auprès de la République du Sénégal de 2014 à 2018, précise le texte.