Congo-Brazzaville: Congolais de l'étranger - Nsakala, Luyindama, Nkufo... titulaires en clubs

Des internationaux congolais ont été sur l'aire de jeu le week-end dernier ainsi que les 4 et 5 décembre, en Europe et en Asie.

En Turquie, Fabrice Nsakala a été titulaire avec Alanyaspor qui a perdu face à Konyaspor de Wilfried Moke par zéro but à deux. C'était pour le compte de la 14e journée du championnat turc de première division. Le défenseur central international congolais, Moke, n'a pas disputé cette rencontre. Au classement, Konyaspor est sixième avec vingt et un points, alors qu'Alanyaspor occupe la treizième position. L'on note aussi la défaite d'Erzurumspor de Ridge Munsy devant Bursaspor par un but à deux. Le Congolais est monté sur l'aire de jeu à la 77e mn, pendant que son club était déjà mené par sur ce score. Il n'a donc pas changé le cours de la partie. Son club occupe la quatorzième position avec quatorze points.

En première division en Allemagne, Jean-Philippe Mateta et Mayence sont allés battre Fortuna Düsseldorf par un but à zéro, en match comptant pour la 13e journée de la Bundesliga. Le jeune Mateta a été l'auteur de l'unique but de la partie à la 67e mn, son quatrième de la saison. Au classement, Mayence est huitième avec dix-huit points, avant d'affronter, le 9 décembre, la formation d'Hanovre.

En Belgique, Standard de Liège de Christian Luyindama et Paul-José Mpoku a essuyé un revers de zéro but à trois, le 2 décembre, de la part du Club de Bruges en match comptant pour la 17e journée de la Jupiler pro League (D1 belge). Le défenseur international congolais a disputé toute la rencontre alors que Mpoku est blessé. Standard occupe désormais la septième place au classement avec vingt-six points. Les Rouches seront reçus, le 8 décembre, par Saint-Trond de Jordan Botaka à la prochaine journée.

En Bulgarie, Cherno More Varna d'Aristote Ndongala a battu Etar par un but à zéro en 17e journée du championnat. Titulaire, le milieu de terrain congolais a été remplacé dans le temps additionnel de la seconde période. Notons que l'ancien sociétaire de Nantes s'est mieux adapté, comptant déjà dix-sept apparitions dont quatorze titularisations. Son club occupe la sixième place au classement avec vingt-quatre points. En D1 tchèque, la formation d'Opava de Joël Ngandu Kayamba a été battue à domicile (deux buts à trois) par le leader Slavia Prague, qui compte quarante-trois points, en match de la 17e journée du championnat. Le Congolais a disputé l'intégralité de la partie. Opava occupe la 12e place au classement avec dix-sept points. Notons que Joël Ngandu Kayamba quitte ce club au mercato d'hiver pour Viktoria Plzen où il s'est engagé pour quatre saisons.

En D1 en Inde, le Mumbai City FC d'Arnold Nkufo Issoko a battu la lanterne rouge du championnat, Delhi Dynamos, sur sa pelouse, par quatre buts à deux à l'occasion de la 10e journée. Le latéral droit international congolais a disputé toute la rencontre comme c'est le cas depuis le début du championnat. Il a délivré la passe décisive du quatrième but de son équipe. Mumbai City FC est quatrième au classement avec dix-sept points.