Congo-Brazzaville: Musique - Caprice Diconn en concert acoustique

Les fêtes de fin d'année s'annoncent bien dans la ville océane et pour préparer cette période dans la joie, l'artiste musicien se produira, le 8 décembre à partir de 19 heures, au restaurant le Pynaret, dans le quartier Foucks.

Musicien passionné, éternel curieux, toujours guidé par le désir d'aventure, Caprice Diconn est l'un des artistes congolais les plus complets, menant parallèlement sa carrière de chanteur auteur-compositeur-interprète et celle d'ingénieur de son depuis plusieurs années.

Cette semaine, l'artiste sera en concert à Pointe-Noire et cette fois-ci, dans une nouvelle posture. Il va interpréter ses plus belles chansons en mode acoustique, une musique instrumentale singulière qui parle à l'âme, au cœur et au corps.

Pour ce concert, Caprice Diconn va proposer à ses fans une musique à son image. Au programme, de nouvelles compositions originales et quelques surprises teintées d'influences multiples au gré des envies d'ici et d'ailleurs, parsemées d'histoires de tous genres.

Artiste-chanteur, Caprice Diconn manie avec brio sa guitare grâce à laquelle il emmène souvent le public dans un beau voyage à travers le monde avec pour départ, le Congo son pays avant d'atteindre d'autres univers.

De par sa connaissance, l'artiste a visité la plupart d'univers musicaux et les a même intégrés dans ses propres compositions avec une beauté époustouflante comme résultat. Son sens de rythme est présent dans chaque morceau qu'il interprète, sa voix rossignole étant une magie sans tour de passe-passe qui amène le public au firmament.

Notons que les concerts de Caprice Diconn sont toujours chaleureux, empreints de joie et de partage, pour le plus grand plaisir des mélomanes. L'artiste invite la population à venir nombreuse lors de ce concert de samedi au restaurant le Pynaret. Une occasion pour elle d'apprécier son répertoire teinté de pure rumba, une musique douce, espiègle, parfois puissante qui s'écoute et qui se danse à deux.