Algérie: Forum sur la gouvernance - L'Algérie et la Chine oeuvrent à consolider leur coopération

Alger — Le vice-ministre, vice-président de l'Académie nationale chinoise de la gouvernance (CNAG), Zhen Zhanmin, a indiqué mercredi à Alger que l'Algérie et la Chine oeuvrent à consolider leur coopération, notamment dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités de gouvernance.

Intervenant à la clôture du forum international sur le renforcement des capacités de gouvernance, organisé par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, en partenariat avec la CNAG, M. Zhanmin a relevé "la volonté de l'Algérie et de la Chine d'oeuvrer à consolider leur coopération dans divers domaines, notamment en matière de formation dans le cadre du renforcement des capacités de gouvernance".

En ce sens, il s'est félicité de la signature, à l'occasion de ce forum, d'un mémorandum entre l'Algérie et la Chine dans le but de renforcer davantage la formation, soulignant à ce propos l'importance de la ressource humaine et de la formation des cadres.

"La formation de la ressource humaine, notamment les cadres, demeure une mission stratégique", a souligné M. Zhanmin, précisant qu'en Chine, un système est mis en place de manière à "augmenter et perfectionner les capacités et les connaissances des cadres chargés de veiller à la bonne gouvernance".

A cet effet, il a indiqué que l'Algérie et la Chine "sont engagées à travailler ensemble dans le sens de l'innovation pédagogique, du consulting et de la formation", relevant par ailleurs l'importance d'encourager les citoyens et la société civile à participer à la gouvernance pour "plus de démocratisation, de transparence, d'égalité et de moralité".

Pour M. Zhanmin, la bonne gouvernance "est primordiale pour une société dynamique, entreprenante et pacifique", soulignant l'importance de la coopération dans le contexte de la mondialisation, se félicitant de la présence au forum d'Alger d'experts internationaux venus de différents pays pour "exposer leur expérience en matière de gouvernance".