Algérie: Messahel reçu par le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial

Geneve — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a été reçu à Genève, par le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, Klaus Schwab.

Lors de son séjour à Genève où il prend part à la table ronde sur le Sahara occidental, M. Messahel a exprimé à M. Schwab les félicitations de l'Algérie quant au rôle joué par le Forum dans la formulation et le développement de l'agenda international sur les questions économique, de paix et de sécurité et son appui à la prise en charge des défis mondiaux dans divers domaines.

Il a également abordé avec M. Schwab des questions régionales et internationales notamment la situation dans la région et les menaces liées au terrorisme et à la radicalisation.

Dans ce même cadre, M. Messahel a fait un exposé sur l'expérience algérienne en matière de déradicalisation, de lutte contre le terrorisme ainsi que dans le domaine de la réconciliation nationale, un processus conçu et conduit par Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

M. Schwab a, à cet égard, salué le rôle de l'Algérie et sa contribution considérable à la préservation de la paix et de la sécurité sur les plans régional et international.

Il a ajouté que l'Algérie, pays pivot de la région ayant réalisé des avancées considérables sur les plans politique et économique, peut toujours apporter sa contribution au développement de l'agenda international, notamment dans le cadre de sa participation régulière au Forum de Davos, dont la prochaine session se tiendra du 22 au 25 janvier 2019.

Le fondateur du Forum mondial a exprimé un intérêt particulier à cette expérience et a souligné son intention de poursuivre la coopération avec l'Algérie en vue d'intégrer les enseignements qui en découlent dans le cadre des activités du Forum, notamment pour ce qui est du Dialogue global sur la paix et la sécurité.