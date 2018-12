Maroc: Les opportunités d'investissement et le climat des affaires au Maroc mis en avant à Changsha

Les opportunités d'investissements au Maroc et les avantages qu'offre le climat des affaires dans le Royaume pour les investisseurs étrangers ont été mis en avant lors d'un forum tenu récemment à Changsha, dans la province du Hunan (sud de la Chine).

Le Maroc offre un climat des affaires attractif pour les investisseurs étrangers en termes d'arsenal juridique attrayant et d'infrastructures avancées facilitant les échanges avec l'étranger, a souligné le second de l'ambassadeur du Maroc en Chine, Mourad Ayachi lors du Forum "Coopération juridique et commerce international", organisé par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international.

Le diplomate a mis en relief les avantages de la position géographique du Maroc, un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique, son réseau logistique sophistiqué et ses infrastructures importantes, qui facilitent les échanges et les exportations, rapporte la MAP.

Rappelant les accords de libre-échange conclus par le Maroc avec l'Union européenne et les Etats-Unis, ainsi que les accords de partenariat et de coopération avec plusieurs pays du continent africain, M. Ayachi a mis l'accent sur les efforts du Maroc pour le développement des zones de libre-échange et l'élaboration de plans sectoriels ambitieux dans les domaines économique, industriel et commercial, notamment le Programme d'accélération industrielle et la Charte de l'investissement, qui offrent d'importantes garanties de protection et de promotion de l'investissement.

Ce séminaire a été rehaussé par la projection d'une vidéo mettant en valeur le potentiel économique du Maroc et les grands projets accomplis au cours des dernières années dans divers domaines.

Le Forum, qui a connu la participation de plus de 500 participants, dont des ministres, des ambassadeurs et des hommes d'affaires, a connu l'organisation d'ateliers thématiques sur le commerce multilatéral, la facilitation du commerce international, le libre-échange, la coopération économique régionale dans le domaine économique, l'économie mondialisée, la bonne gouvernance, la protection juridique du commerce et des investissements, ainsi que l'initiative "La ceinture et la route" et la coopération entre la Chine et l'Europe.