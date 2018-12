Soudan: Délégation chinoise chargée des opérations de la cataracte pour 250 cas

- L'Hôpital ophtalmologique de Univesité d'Al-Neelain a lancé le programme Al-Noor (2018) pour l'opération Cataract (eaux vives) en coopération entre le Soudan et la République populaire de la Chine pour 250 patients à Khartoum.

Le ministre de la Santé, Mamoun Humaida a confirmé que le programme gratuit Al-Nour vise à réduire la cécité chez les Soudanais, ajoutant que le Soudan passera de 500 000 à 200 000 cas et diminuera d'ici à 2020 à moins de 100 000.

Il a annoncé la création d'un complexe d'opérations ophtalmologiques à l'hôpital Al-Basariat (optique), en plus de l'inclusion de l'hôpital Bashair à l'Université d'Al-Neelain, soulignant que son ministère ouvrira l'hôpital de Jabra pour les accidents et Urgence au début de 2019, faisant l'éloge de la coopération sanitaire entre le Soudan et la Chine.

De son côté, le Professeur Kamal Hashim, directeur de l'Université a déclaré que la célébration du début de la campagne de 2018, précédée de la campagne de 2016, indiquait que la première campagne de traitement a documenté les relations entre l'équipe médicale chinoise et les médecins soudanais et la délégation chinoise a fait don de tout le matériel médical à l'hôpital de l'universitaire et former des cadres médical.

Pour sa part, le directeur de la délégation médicale chinoise, Shan Hongbin a exprimé sa gratitude pour sa visite au Soudan et la présenataion ses services aux patients, indiuant qu'il s'agissait de sa deuxième visite au Soudan et que son équipe entretenait d'excellentes relations avec leurs homologues soudanais.

Il a mis le point sur la coopération entre le Soudan et la Chine, en particulier dans le domaine de la santé, et il y a des équipes médicales chinoises travaillent dans d'autres régions du Soudan.