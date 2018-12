Congo-Kinshasa: Journée internationale des PVH - La MONUSCO et l'UNMAS sensibilisent à la valorisation des PVH

Les personnes vivant avec handicap doivent bénéficier d'une assistance adéquate. Pour cela, un plaidoyer est fait en vue de valoriser les valoriser.

La Fondation « continental », a, en partenariat avec la Mission des Nations unies pour la stabilisation de la RDC et l'UNMAS, célébré la Journée mondiale des Personnes vivant avec handicap (PVH). L'activité s'est déroulée, ce mardi 5 décembre 2018, à l'Espace Bilembo Utex Africa, à Kinshasa/Gombe.

Placée sous le thème : « Toza fier, autonomiser les personnes vivant avec handicap et assurer leur participation dans le développement », cette activité avait comme objectif d'interpeler le gouvernement, la population et les opérateurs économiques et financiers de valoriser les PVH, car ces dernières sont parfois marginalisées dans la société.

Dans son allocution, le chargé de programme de l'UNMAS, Papy Ditshia, a relevé les différentes difficultés qu'éprouvent les PVH dans la société. « Il est vrai que les handicaps sont dus à plusieurs cause, notamment la malformation lors de la naissance, les maladies génétiques, les maladies chroniques, les accidents. Cependant parmi les types d'accidents qui provoquent le handicap, on compte également les accidents liés aux mines et aux restes explosifs de guerre », a-t-il relevé.

Dans cet ordre d'idées, Papy Ditshia a plaidé pour l'assistance socio-économique aux PVH en vue de leur réinsertion dans la communauté. Car, a-t-il fait savoir, cela constitue l'un des piliers de la lutte contre antimines.

De son côté, l'ambassadeur des PVH attribué la responsabilité non seulement au gouvernement, mais également aux ONG de pouvoir s'engager dans la lutte contre la marginalisation des PVH. « L'Etat, c'est le pouvoir régalien, car il sait appliquer les droits des citoyens », a-t-il soutenu. Il a appelé le gouvernement à adopter une politique nationale efficace contribuant au développement des PVH.

En outre, le représentant de la Fondation « continental » a présenté de différentes réalisations en faveur des PVH, en s'engageant mordicus dans la valorisation des PVH.

A noter que l'activité a été agrémentée par une série des témoignages des personnes qui ont survécu aux accidents des mines et qui continuent de bénéficier de diverses assistances.

Appuyée par la Monusco, ladite journée a été célébrée à l'occasion de 70 ans d'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.