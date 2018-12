Ile Maurice: Météo - Pluies et orages s'abattront dans le Sud et au centre

La météo de Vacoas annonce une reprise de la pluie et des orages ce jeudi 6 décembre. Après l'est et le sud-est de l'île hier, au tour du plateau central, du sud et du sud-ouest d'être arrosés cet après-midi ou en fin de matinée.

«C'est un peu le même scénario que celui de mercredi. Un temps ensoleillé et des formations nuageuses vont apporter de la pluie et des orages en peu de temps», souligne le prévisionniste Krishna Buccha à l'express. Les conditions atmosphériques sont toujours chaudes, humides et instables, ce qui pourrait favoriser la formation d'autres nuages, indique la météo dans un communiqué.

Des formations nuageuses brusques avec des pluies et des orages sont typiques en été, fait ressortir Krishna Buccha. Il fera d'ailleurs très chaud, soit entre 30 et 33 degrés à Port-Louis entre autres régions. Cette chaleur sera un tant soit peu atténuée par un vent léger.

Hier, le tonnerre s'est fait entendre à Bel-Air, Sébastopol et Mare-d'Albert. Les habitants ont également assisté à un phénomène rare: l'orage de grêle. Ce phénomène se produit lors de conditions extrêmes telles des orages violents. La formation nuageuse à la verticale et aussi les conditions extrêmes ont favorisé la chute des grêlons avant que la pluie ne tombe. La station météo confirme que la grêle est tombée dans ces régions.