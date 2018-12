Congo-Kinshasa: Législatives nationales et provinciales - Laurent Batumona - Le préféré de la Funa et de Makala !

Pour un vote effectif au candidat n°508 pour la députation nationale, dans le district de la Funa et, n° 45 pour la députation provinciale dans la commune de Makala, Laurent Batumona est le candidat de référence pour les jeunes de ces circonscriptions électorales.

Les grandes ambitions et les grandes réalisations sont mises en avant dans cette campagne : «la force de l'expérience». Un argument de l'expérience qu'il met en avant, des promesses réalisées et sa longue pratique dans plusieurs fonctions dans l'appareil étatique séduisent la population. "Voter résume le combat et la lutte contre l'injustice, le chômage, la pauvreté. En un mot, tous les fléaux afin que si chacun s'y emploi et vote Laurent Batumona, l'homme convenable et non pour le charisme ou intérêts personnels, le changement est possible". La RDC, rassure-t-il, aura un nouveau visage si la jeunesse se focalise sur le ticket n°508 et n°45 sur ces élections". Pour l'élection présidentielle, il endosse le brassard avec le n°20 et bat campagne pour UDPS FATSHI.

Pierrette Kulebita Mamingi, membre de la campagne électorale et secrétaire de la Cellule a mobilisé une foule nombreuse, composée en majorité des jeunes. Ils étaient venus de différentes Cellules de base Diata Bawu Nsonga Nzila au Quartier Yolo dans la commune de Kalamu. Le but principal était de rappeler la base sur l'impératif d'un vote massif à réserver à leur joker, Laurent Batumona. Les jeunes ont adopté le programme et le projet de société du candidat Laurent Batumona. Dans sa stratégie de campagne, Pierrette Kulebita a estimé qu'à Kinshasa, plus de 75 % de la population ont moins de 35 ans. Ce membre du bureau de la campagne a soutenu que cette franche démographique importante de la population doit être active et participer de manière responsable au choix d'un candidat pour leur avenir : "L'Honorable Laurent Batumona est notre référence, il est avec nous dans tous les cas sociaux qui se sont présentés dans notre cellule de base. C'est le choix incontestable et inégalé des jeunes de Kalamu", rassure Pierrette Kulebita.

Lors de sa rencontre avec cette base, Laurent Batumona a fait savoir comment la jeunesse est le facteur de développement, l'acteur principal d'un futur fleurissant et pourquoi elle demeure la source de renaissance, mieux un moteur du pays. "Il ne peut donc jamais avoir de changement si les jeunes ne se donnent pas à fond afin de s'acquitter aux tâches qui leurs incombent. L'une de ses contributions n'est tout autre que le vote pendant les élections, surtout lorsqu'il s'agit de la présidentielle, députation nationale et provinciale".

Elire au sens propre du terme, informe-t-il, est une chose que les jeunes doivent considérer pour sortir du trou dont le pays se trouve actuellement. C'est avec, poursuit-il, les candidats responsables qui sont avec vous de manière permanente qui connaissent vos soucis et vos besoins. "C'est regrettable pour ne pas dire honteux de constater que certains jeunes ne sont motivés que lorsque certains opportunistes des partis politiques viendront vous gratifier soit en argent, en T-shirt ou tournoi de football pour ne citer que ceux-là, lors des campagnes électorales. Il est vraiment temps que les idéologies changent, l'une des raisons pour laquelle nous luttons pour le Changement". Être jeune, c'est être objectif et conscient de demain et ce demain se prépare aujourd'hui : "Pour cela nous devons tous mettre en tête que voter est un signe de patriotisme, de bon choix et je suis ici comme votre choix de vote et porte les n°508 et 45", a explicité Laurent Batumona.

Assistant infatigable des œuvres sociales

Porté par une réputation de redresseur des œuvres sociales, d'entreprises et d'assistance sociale, la population de Makala et de la Funa qui vit de ses œuvres auront à cœur de voter Laurent Batumona. Yolande Bamona témoigne : "Batumona n'est pas un candidat circonstanciel. Il vit avec nous. Dans la joie comme dans les malheurs. Il passe souvent des soirées entières en consolants les bana quartiers. C'est notre choix au vote, pas un autre".

Il est lucide de ce qui l'entend : redonner confiance et espoir aux paysans, aux chômeurs par l'application des lois bien élaborées. Il charrie un parcours dans la haute fonction publique. Beaucoup de ses œuvres sont palpables notamment, la réhabilitation de l'avenue Elengesa, colmatage de la tuyauterie de la Régideso, lutte contre les érosions et des centres de santé construits pour la population. Il apporte souvent assistance financière et matérielle à des œuvres sociales telles les églises traditionnelles et de réveil.